سرمربی اسبق استقلال با آفریقای جنوبی بست + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی (SAFA) تأیید کرد که پیتسو موسیمانه به عنوان سرمربی جدید آنها منصوب شده است.

طبق بیانیه این انجمن، انتصاب موسیمانه در جلسه فوق‌العاده کمیته اجرایی ملی (NEC) در روز شنبه در ژوهانسبورگ، چراغ سبز دریافت کرد.

در این بیانیه آمده است: «کمیته اجرایی ملی اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی (SAFA) انتصاب پیتسو موسیمانه را به عنوان سرمربی جدید بافانا بافانا تأیید کرده است.»

موسیمانه جایگزین هوگو بروس می‌شود که چند روز پیش استعفا داد. بروس ۷۴ ساله، پس از بیش از پنج سال مسئولیت، در ۳۱ ژوئیه از سمت سرمربیگری بافانا بافانا کناره‌گیری کرد. این مربی بلژیکی، آفریقای جنوبی را به مقام سوم جام ملت‌های آفریقا۲۰۲۳ و به مرحله یک‌ شانزدهم جام جهانی ۲۰۲۶ رساند. آفریقای جنوبی با شکست برابر کانادا در یک شانزدهم از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت.

موسیمانه که جانشین بروس شده است، در جام جهانی ۲۰۱۰، دستیار کارلوس آلبرتو پریرا در تیم ملی آفریقای جنوبی بود. او پس از این مسابقات به عنوان سرمربی تیم ملی آفریقای جنوبی منصوب شد و هدایت این تیم را تا سال ۲۰۱۲ در اختیار داشت. حالا او پس از ۱۴ سال دوباره به نیمکت آفریقای جنوبی بازگشته است.

موسیمانه برای فوتبال ایران هم چهره نام‌آشنایی است. او مهرماه سال ۱۴۰۳ به عنوان سرمربی استقلال انتخاب شد. حضور او روی نیمکت آبی‌ها البته به ۴ ماه نرسید و موسیمانه دی‌ماه همان سال از استقلال جدا شد.

استقلال با موسیمانه در ۱۱ بازی لیگ برتر و جام حذفی، ۳ برد، ۵ تساوی و ۳ باخت کسب کرد. او در لیگ قهرمانان آسیا هم در ۳ بازی روی نیمکت آبی‌ها نشست که نتیجه آن ۲ باخت و یک تساوی بود.