عکس: دریاچه «حلیمه‌جان»، عروس دریاچه‌های گیلان

دریاچه «حلیمه‌جان»، که با نام دریاچه «عروس» نیز شناخته می‌شود، یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی استان گیلان است که در نزدیکی روستای حلیمه‌جان از توابع شهرستان رودبار قرار دارد. این دریاچه به دلیل پدیده منحصربه‌فرد تغییر رنگ آب، شهرت فراوانی پیدا کرده و هر ساله میزبان هزاران گردشگر و طبیعت‌دوست از سراسر کشور است. ویژگی شاخص دریاچه عروس، تغییر رنگ سطح آب در طول روز است. در ساعات آرام صبح، لایه‌ای از جلبک‌های طبیعی سطح دریاچه را می‌پوشاند و منظره‌ای سبزرنگ ایجاد می‌کند. با وزش باد، این جلبک‌ها کنار رفته و رنگ آبی آب نمایان می‌شود؛ پدیده‌ای که مردم محلی آن را به کنار زدن تور عروس تشبیه کرده‌اند و به همین دلیل به دریاچه «عروس» شهرت یافته است. بهترین زمان بازدید از دریاچه عروس، فصل‌های بهار و تابستان است؛ زمانی که طبیعت منطقه در زیباترین حالت خود قرار دارد و امکان مشاهده پدیده تغییر رنگ دریاچه نیز بیشتر است.