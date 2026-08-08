نبض خبر
لحظات مرگ در پخش زنده تیک تاک +18
یک تیک تاکر وقتی داشت لایو برگزار میکرد، داخل مخزن آب پرید و چون فضای کافی برای چرخیدن وجود نداشت در پخش زنده غرق شد و جانش را از دست داد. این لحظات را با این توضیح میبینید که برای اشخاص زیر 18 سال و بیماران قلبی و روحی مناسب نیست.
گزارش خطا
پسندها:
2
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
حقش بود!
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
زینلی| |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
عقل نباشه جان در عذاب که هیچ ، جانت را هم میدی
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
فکر کنم آخر فیلم دستاش برای اومدن به بیرون دیده می شود ، انشاا... سالم باشند