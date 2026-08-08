لحظات مرگ در پخش زنده‌ تیک تاک +18

یک تیک تاکر وقتی داشت لایو برگزار می‌کرد، داخل مخزن آب پرید و چون فضای کافی برای چرخیدن وجود نداشت در پخش زنده غرق شد و جانش را از دست داد. این لحظات را با این توضیح می‌بینید که برای اشخاص زیر 18 سال و بیماران قلبی و روحی مناسب نیست.