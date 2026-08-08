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فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۸۸۲۷
کد خبر:۱۳۸۸۸۲۷
46404 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

لحظات مرگ در پخش زنده‌ تیک تاک +18

یک تیک تاکر وقتی داشت لایو برگزار می‌کرد، داخل مخزن آب پرید و چون فضای کافی برای چرخیدن وجود نداشت در پخش زنده غرق شد و جانش را از دست داد. این لحظات را با این توضیح می‌بینید که برای اشخاص زیر 18 سال و بیماران قلبی و روحی مناسب نیست.
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برچسب‌ها:
نبض خبر تیک تاک مرگ لایو حادثه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
34
7
پاسخ
حقش بود!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
احتمالا سرکاریه ، اگه دقت کنید اون لحظه آخر دستشو میاره بالا که فیلم رو قطع میکنه .
زینلی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
واقعا؟ رو چی حساب به این قاطعیت حکم میدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
10
39
پاسخ
عقل نباشه جان در عذاب که هیچ ، جانت را هم میدی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
یکی نیس بگه احمق اول بدون اب می رفتی داخلش ببینی میتونی بزنی بیرون بعد پراز اب می کردی
یساولی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
14
6
پاسخ
ختمش کی هست؟
میرمهنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
4
پاسخ
آخرین لحظه یه قسمتی از بدنش از مخزن اومد بیرون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
8
پاسخ
فکر کنم آخر فیلم دستاش برای اومدن به بیرون دیده می شود ، انشاا... سالم باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
11
پاسخ
آخرش که دست تکون داد!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
4
پاسخ
چقدر چرت
خوب دستش بكيره بياد بالا
اين فيكه
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