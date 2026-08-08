صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

دستگیری یک مدیر متخلف در آستارا

دادستان آستارا از بازداشت مسئول یکی از ادارات این شهرستان به اتهام ارتشاء، با اقدام اطلاعات سپاه قدس گیلان و دستور قضایی، خبر داد و گفت: تحقیقات برای کشف سایر ابعاد پرونده ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۲۶
| |
2930 بازدید
دستگیری

به گزارش تابناک، جواد حسن بیگی عصر شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در ادامه برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفاسد اداری و اقتصادی، مسئول یکی از ادارات شهرستان مرزی بندر آستارا به اتهام ارتشا و فساد مالی، با دستور دادستانی و در پی اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه قدس گیلان، دستگیر شد.

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است، گفت: برخورد با هرگونه ارتشاء، فساد اداری، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و تضییع حقوق مردم، بدون هیچ‌گونه اغماض و در چارچوب قانون دنبال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با بیان اینکه هیچ فردی، صرف‌نظر از جایگاه، از اجرای قانون مصون نیست، تصریح کرد: هر مسئولی که از اعتماد مردم سوءاستفاده یا به بیت‌المال و حقوق شهروندان تعرض کند، با برخورد قاطع، سریع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

وی با قدردانی از اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه قدس گیلان افزود: این پرونده با اشراف اطلاعاتی، هماهنگی آستارا میان مرجع قضایی و ضابطان و اقدام به‌موقع به نتیجه رسید و تحقیقات برای شناسایی سایر ابعاد پرونده ادامه دارد.

حسن بیگی در پایان تأکید کرد: پیام این اقدام روشن است؛ هیچ حاشیه امنی برای مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از مسئولیت‌های اداری وجود ندارد و دستگاه قضایی با هرگونه فساد، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آستارا مدیر متخلف ارتشا رشوه فساد مالی دستگیری
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستگیری یک فرد در سقز به اتهام ارتشا و رشوه
یکی از مدیران منطقه آزاد انزلی دستگیر شد
دستگیری دو عضو شورای شهر در غرب تهران
بازداشت رئیس و نایب رئیس شورای شهر در استان تهران
رشوه دهندگان و رشوه گیران باید منتظر چه مجازاتهایی باشند؟
بازداشت عضو شورای‌شهر در شرق تهران به همراه ۴ نفر
بازداشت ۴ مدعی نفوذ در دستگاه قضایی
جزئیات دستگیری ۱۴ نفر از کارکنان شهرداری رودهن
دستگیری ۴ کارمند گمرک آستارا
وب گردی
پرشین هتل
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده
جنایت حمیدرضارجب‌زاده بی‌پاسخ نماند / شبکه‌های خشونت‌طلب را به میز محاکمه بکشانید
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
لحظات مرگ در پخش زنده‌ تیک تاک +18
سخنان تند رابرت دنیرو درباره حمله ترامپ به ایران
روحانی: می‌گویند جنگ ادامه پیدا کند امام زمان ظهور می‌کند!
سکوت پزشکیان درباره شعار انتخاباتی مهمش روی آنتن
سه ویدیو از حملات مرگبار یمن به عربستان
پزشکیان: تمام مخازن و ذخایر ما را در سه نقطه تهران زدند ولی...
پزشکیان: یک خانواده 18 تُن نان مصرف می‌کند! / اگر چنین نمی‌کردیم قحطی می‌شد
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۸ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۷۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۶۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / «روی بنر بنویسید؛ برای وزیر اقتصاد و خانواده‌اش دارو نداریم»  (۵۸ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۳ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۱ نظر)
عدم واکنش ایران، اسرائیل و هند به «توافق مکه»؛ پیمان نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان چرا شکل گرفت؟  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005pIQ
tabnak.ir/005pIQ