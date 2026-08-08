عکس: هجوم گسترده میمون‌ها به مزارع نپال

طلوع آفتاب در مناطق روستایی نپال، برای کشاورزان نه آغاز یک روز کاری، که شروع یک نبرد روزانه برای بقاست. هجوم بی‌پایان دسته‌های میمون‌های ماکاک که محصولات کشاورزی را در عرض چند دقیقه نابود می‌کنند، روستاییان را به استفاده از هر ابزار دفاعی، از فلاخن و توپ‌های صوتی تا سگ‌های گله واداشته است؛ بحرانی که حتی با تعطیلی گسترده مدارس و ادارات نیز مهار نشد و اکنون به یک چالش سیاسی جدی در پارلمان نپال برای ایجاد تعادل میان حفاظت از حیات وحش و تأمین معیشت جوامع محلی تبدیل شده است.