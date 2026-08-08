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زمان اعلام نتایج نهایی دکتری مشخص شد

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری (نیمه‌متمرکز) «Ph.D.» سال ۱۴۰۵ در اواخر مرداد ماه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۲۴
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آزمون دکتری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا کریمیان با اشاره به تعطیلی کشور در برخی روزهای تیر ماه و تمدید زمان مصاحبه توسط دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پذیرنده دانشجوی دوره دکتری، گفت: نتیجه نهایی آزمون دکتری (نیمه‌متمرکز) «Ph.D.» سال ۱۴۰۵ در اولین فرصت ممکن و در اواخر مرداد ماه اعلام خواهد شد و ثبت نام دانشجویان بلافاصله در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آغاز می‌شود. 

مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ متقاضی مجاز به انتخاب رشته شده بودند و ۴۸ هزار و ۸۲۶ متقاضی برای مرحله ارزیابی تخصصی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی حداقل برای یک کد رشته محل معرفی شدند. 

دکتر کریمیان افزود: آزمون دکتری در ۷ گروه آزمایشی برگزار شد و گروه علوم انسانی با ۶۷ درصد متقاضیان و با ۳۰ مجموعه امتحانی و گروه فنی و مهندسی با ۱۵ درصد متقاضیان و ۲۰ مجموعه امتحانی بیشترین تعداد متقاضیان را به خود اختصاص دادند.

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