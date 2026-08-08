نظر علی مطهری درباره سخنان محمدباقر خرازی
مبارزه نه با روش آقای خرازی، بلکه با برنامه و تدبیر، و البته کار سختی هم نیست، فقط اراده مبتنی بر عقیده و مسئولیت میخواهد که متأسفانه در دولت چهاردهم به دلیل نفوذ فرهنگی برخی اصلاحطلبان ضعیف است
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به گزارش تابناک، علی مطهری، نمایندهی اسبق مجلس و فرزند شهید مطهری، در صفحهی شخصی خود نوشت:
صحبتهای جناب حجتالاسلام محمد باقر خرازی درباره مبارزه با بیحجابی، به جای آن که در بهبود پوششهای ناهنجار مفید باشد، خواست مروّجان خارجی و داخلی بیحجابی را تأمین میكند.
جلوگیری از پوششهای ناهنجاری که اخيراً باب شده است، خواست اکثریت قاطع مردم حتی بسیاری از کم حجابهاست و این وظیفه دولت چهاردهم است که در ایجاد این پدیده، خواسته یا ناخواسته نقش داشته است، ولی مبارزه نه با روش آقای خرازی، بلکه با برنامه و تدبیر، و البته کار سختی هم نیست، فقط اراده مبتنی بر عقیده و مسئولیت میخواهد که متأسفانه در دولت چهاردهم به دلیل نفوذ فرهنگی برخی اصلاحطلبان ضعیف است. در این خصوص نامهای برای رئیس جمهور ارسال كردهام.
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تمها هنر علی مطهری بالا رفتن با رأی اصلاح طلبان بود
امثال مطهری هرگز دیدگاهی برای سازندگی کشور ندارند
امثال مطهری هرگز دیدگاهی برای سازندگی کشور ندارند