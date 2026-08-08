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نظر علی مطهری درباره سخنان محمدباقر خرازی

مبارزه نه با روش آقای خرازی، بلکه با برنامه و تدبیر، و البته کار سختی هم نیست، فقط اراده مبتنی بر عقیده و مسئولیت می‌خواهد که متأسفانه در دولت چهاردهم به دلیل نفوذ فرهنگی برخی اصلاح‌طلبان ضعیف است
کد خبر: ۱۳۸۸۸۲۲
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7508 بازدید
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۳
علی مطهری

به گزارش تابناک، علی مطهری، نماینده‌ی اسبق مجلس و فرزند شهید مطهری، در صفحه‌ی شخصی خود نوشت:

صحبت‌های جناب حجت‌الاسلام محمد باقر خرازی درباره مبارزه با بی‌حجابی، به جای آن که در بهبود پوشش‌های ناهنجار مفید باشد، خواست مروّجان خارجی و داخلی بی‌حجابی را تأمین می‌كند.

جلوگیری از پوشش‌های ناهنجاری که اخيراً باب شده است، خواست اکثریت قاطع مردم حتی بسیاری از کم حجاب‌هاست و این وظیفه دولت چهاردهم است که در ایجاد این پدیده، خواسته یا ناخواسته نقش داشته است، ولی مبارزه نه با روش آقای خرازی، بلکه با برنامه و تدبیر، و البته کار سختی هم نیست، فقط اراده مبتنی بر عقیده و مسئولیت می‌خواهد که متأسفانه در دولت چهاردهم به دلیل نفوذ فرهنگی برخی اصلاح‌طلبان ضعیف است. در این خصوص نامه‌ای برای رئیس جمهور ارسال كرده‌ام.

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برچسب ها
علی مطهری محمدباقر خرازی بی حجابی ناهنجاری دولت چهاردهم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
دنا اورمزد
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
6
27
پاسخ
تمها هنر علی مطهری بالا رفتن با رأی اصلاح طلبان بود

امثال مطهری هرگز دیدگاهی برای سازندگی کشور ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
4
25
پاسخ
بالاخره نفهمیدیم تو اهل کدوم دیاری.
اشنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
4
19
پاسخ
حراست ادارات چرا در همان اداره مانع بدحجابی نمیشن. اصلاحطلبها که حراستی نیستند . زور که وارد کنی با زور جواب میگیری. شما هم زیاد بیکاری کشیدی؟
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