روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از ژل‌های تسکین‌دهنده و شستشوی پوست را که بدون مجوزهای قانونی در بازار عرضه شده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایفدانا، بر اساس نتایج پایش‌های نظارتی، تعدادی از ژل‌های مراقبت از پوست بدون دریافت مجوز‌های قانونی در سطح عرضه توزیع شده‌اند.

اسامی محصولات غیرمجاز

FARM STAY

Multi Aqua Soothing Gel

ONE SPRING

Pink Moisture Gel

VIVA

Body Gel

SADOER

Body Gel Aloe Vera

سازمان غذا و دارو اعلام کرد مصرف این فرآورده‌ها به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید، ترکیبات و شرایط ساخت، می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند و اقدامات لازم برای جمع‌آوری آنها از بازار در دستور کار قرار دارد.

از شهروندان خواسته شده است از خرید و مصرف این محصولات خودداری کرده و در صورت مشاهده، موضوع را به مراجع نظارتی سازمان غذا و دارو اطلاع دهند.