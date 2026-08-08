داوطلبان کنکور خواستار تعویق آزمون شدند

جمعی از داوطلبان کنکور سراسری با اعتراض به کاهش فاصله زمانی میان پایان امتحانات نهایی و برگزاری آزمون سراسری، خواستار تعویق زمان برگزاری کنکور شدند و اعلام کردند کاهش فرصت جمع‌بندی و مرور مطالب، شرایط برابری را برای همه داوطلبان فراهم نمی‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، این داوطلبان با اشاره به تغییر زمان برگزاری امتحانات نهایی و تعویق برخی آزمون‌ها در استان‌های جنوبی کشور، اظهار کردند که در سال‌های گذشته حدود ۲۰ روز فرصت برای جمع‌بندی و مرور مطالب میان پایان امتحانات نهایی و برگزاری کنکور وجود داشت، اما امسال این فاصله برای بخشی از داوطلبان به حدود ۹ روز کاهش یافته است.

به گفته آنان، کاهش این فاصله زمانی، فرصت کافی برای مرور، تثبیت آموخته‌ها و آمادگی ذهنی برای شرکت در آزمون سراسری را از بسیاری از داوطلبان گرفته و می‌تواند بر عدالت آموزشی تأثیر بگذارد.

داوطلبان کنکور از مسئولان و نهادهای ذی‌ربط خواسته‌اند با بررسی شرایط ایجادشده، نسبت به تعویق منطقی زمان برگزاری آزمون سراسری اقدام کنند تا همه داوطلبان کشور از فرصت مناسب و شرایط برابر برای آمادگی در این آزمون برخوردار باشند.