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داوطلبان کنکور خواستار تعویق آزمون شدند

جمعی از داوطلبان کنکور سراسری با اعتراض به کاهش فاصله زمانی میان پایان امتحانات نهایی و برگزاری آزمون سراسری، خواستار تعویق زمان برگزاری کنکور شدند و اعلام کردند کاهش فرصت جمع‌بندی و مرور مطالب، شرایط برابری را برای همه داوطلبان فراهم نمی‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۱۳
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5484 بازدید
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۸
داوطلبان کنکور

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، این داوطلبان با اشاره به تغییر زمان برگزاری امتحانات نهایی و تعویق برخی آزمون‌ها در استان‌های جنوبی کشور، اظهار کردند که در سال‌های گذشته حدود ۲۰ روز فرصت برای جمع‌بندی و مرور مطالب میان پایان امتحانات نهایی و برگزاری کنکور وجود داشت، اما امسال این فاصله برای بخشی از داوطلبان به حدود ۹ روز کاهش یافته است.

به گفته آنان، کاهش این فاصله زمانی، فرصت کافی برای مرور، تثبیت آموخته‌ها و آمادگی ذهنی برای شرکت در آزمون سراسری را از بسیاری از داوطلبان گرفته و می‌تواند بر عدالت آموزشی تأثیر بگذارد.

داوطلبان کنکور از مسئولان و نهادهای ذی‌ربط خواسته‌اند با بررسی شرایط ایجادشده، نسبت به تعویق منطقی زمان برگزاری آزمون سراسری اقدام کنند تا همه داوطلبان کشور از فرصت مناسب و شرایط برابر برای آمادگی در این آزمون برخوردار باشند.

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کنکور کنکور سراسری داوطلبان کنکور امتحانات نهایی وزارت علوم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Austria
|
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
42
8
پاسخ
پسر شما درسش رو نخونده؟!
در غیر اینصورت از طرف داوطلبان کنکور نوشتن، یا خودخواهی است یا حماقت!
پاسخ ها
مهرسا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
پسر ایشون؟!
ببخشید شما کنکوری هستید؟!
من به عنوان یکی کنکوری هم همین نظر رو دارم این اعتراض از طرف همه کنکوری‌هاست و بر اساس نظر شخصی نوشته نشده!
شما چقدر شبیه خسروپناهید
ایشون اون جمعیت هزار نفره‌‌ای که روبه‌روی آموزش و پرورش اعتراض کرده بود رو ۱۰ ، ۱۲ نفر خواند، اون حجم امضای کارزار، پیامک و تماس ‌های هزاران دانش‌آموز رو هم ربات!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
47
12
پاسخ
اصلا کار درستی نیست. باید سرموقع باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
45
6
پاسخ
وای اینا چقدر مششششششششششششششششششششششکل دارن
خوب امتحان ندن واله همه نبتید برن دانشگاه
بابایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
14
37
پاسخ
یه هفته تعویق میخوایم برا جمع بندی صدای مارو برسونید
زهرا محمودی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
12
پاسخ
کاش دو هفته تعویق بخوره برای جمع بندی
اسماعیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
16
پاسخ
یک هفته عقب بیفته عالی میشه
آذر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
14
پاسخ
بابا چند ماهه درگیر جنگیم هزارتا استرس و گرفتاری حداقل تایم بدید درست مرور کنیم چه گناهی کردیم یک سال نشستیم پای کنکور الانم یه هفته به کجا بر میخوره خواهشا عقلانی تصمیم بگیرید ما واقعاًااا خسته شدیم
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