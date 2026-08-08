داوطلبان کنکور خواستار تعویق آزمون شدند
جمعی از داوطلبان کنکور سراسری با اعتراض به کاهش فاصله زمانی میان پایان امتحانات نهایی و برگزاری آزمون سراسری، خواستار تعویق زمان برگزاری کنکور شدند و اعلام کردند کاهش فرصت جمعبندی و مرور مطالب، شرایط برابری را برای همه داوطلبان فراهم نمیکند.
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا، این داوطلبان با اشاره به تغییر زمان برگزاری امتحانات نهایی و تعویق برخی آزمونها در استانهای جنوبی کشور، اظهار کردند که در سالهای گذشته حدود ۲۰ روز فرصت برای جمعبندی و مرور مطالب میان پایان امتحانات نهایی و برگزاری کنکور وجود داشت، اما امسال این فاصله برای بخشی از داوطلبان به حدود ۹ روز کاهش یافته است.
به گفته آنان، کاهش این فاصله زمانی، فرصت کافی برای مرور، تثبیت آموختهها و آمادگی ذهنی برای شرکت در آزمون سراسری را از بسیاری از داوطلبان گرفته و میتواند بر عدالت آموزشی تأثیر بگذارد.
داوطلبان کنکور از مسئولان و نهادهای ذیربط خواستهاند با بررسی شرایط ایجادشده، نسبت به تعویق منطقی زمان برگزاری آزمون سراسری اقدام کنند تا همه داوطلبان کشور از فرصت مناسب و شرایط برابر برای آمادگی در این آزمون برخوردار باشند.
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پسر شما درسش رو نخونده؟!
در غیر اینصورت از طرف داوطلبان کنکور نوشتن، یا خودخواهی است یا حماقت!
در غیر اینصورت از طرف داوطلبان کنکور نوشتن، یا خودخواهی است یا حماقت!
پاسخ ها
مهرسا| |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
ببخشید شما کنکوری هستید؟!
من به عنوان یکی کنکوری هم همین نظر رو دارم این اعتراض از طرف همه کنکوریهاست و بر اساس نظر شخصی نوشته نشده!
شما چقدر شبیه خسروپناهید
ایشون اون جمعیت هزار نفرهای که روبهروی آموزش و پرورش اعتراض کرده بود رو ۱۰ ، ۱۲ نفر خواند، اون حجم امضای کارزار، پیامک و تماس های هزاران دانشآموز رو هم ربات!
وای اینا چقدر مششششششششششششششششششششششکل دارن
خوب امتحان ندن واله همه نبتید برن دانشگاه
خوب امتحان ندن واله همه نبتید برن دانشگاه