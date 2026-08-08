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۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند

با شناسایی مالک خودرویی که رجب‌زاده با آن ربوده شده بود، ۴ متهم قتل این مداح دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۱۲
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101500 بازدید
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۶۷
حمیدرضا رجب‌زاده

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پس از اعلام ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده، تحقیقات قضائی و انتظامی برای شناسایی عاملان قتل او آغاز شد.

پس از ارائه اطلاعات جزئی از سوی خانواده وی درباره آخرین برنامه رجب‌زاده و مسیری که قرار بود طی کند، پیگیری‌های تجسسی صورت گرفت و نهایتا، خودرویی که رجب‌زاده برای آخرین بار سوار شده بود، شناسایی و مالک آن دستگیر شد. 

این فرد که در ابتدا منکر هرگونه ارتباط با این ماجرا بود، نهایتا اعتراف کرد که با تحریک شبکه‌ای تروریستی در خارج از کشور، به همراه ۴ نفر دیگر اقدام به ربودن حمیدرضا رجب‌زاده کرده است. آنها در ادامه اقدام به شکنجه و قتل او کرده و تصاویری را هم برای خانواده او ارسال کرده‌اند. 

به گفته این متهم، آن‌ها با وعده دریافت چند هزار دلار، اقدام به ربودن و قتل رجب‌زاده کرده‌اند.

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برچسب ها
حمیدرضا رجب زاده آدم ربایی قتل شکنجه دستگیری متهمان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۶۷
ناشناس
|
Austria
|
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
34
254
پاسخ
چقدر یک نفر باید وحشی، بیشرف، وطن فروش، خونخوار باشد که با یک هموطن دست به وحشی‌گری های اینگونه بزند...تف بر اون ذات کثیف و رذل این قاتلان
پاسخ ها
اعظم
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
خدا لعنتشون کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
😭😭😭😭😭
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اینهایی که منفی دادن کم از اون وحشی ها ندارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
45
254
پاسخ
سلبریتیهایی که از تروریستهای اصفهان حمایت کردند، در قتل ایشان شریکند. مصادره اموال کنید این بی خاصیت های دهان گشاد را
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
50
211
پاسخ
همه افراد در حکم باغی و مفسد فی الارض هستند بایستی خانواده خودشان حکم اعدام را برای هر ۴ فرد مذکور اجرا کنند و در شبکه های اجتماعی پخش شود ۲- بایستی ترور سران سازمان تروریستی پهلوی در اوروپا به جد پیگیری شود با هر مقام یا هر منصبی که دارند . دولت انگلستان ، المان و ایتالیا و فرانسه بایستی بدانند نگهداری از این جانوران تاوان دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
کاش اون رضا پهلوی رو ترور کنن. این نکبت مدام داره برای ایران و ایرانی دردسر درست میکنه. وحشی های بدتر از داعش. این تخم جن پهلوی ترور بشه یه ایران نفس راحت میکشه. یه مرد میخواد این سس خرسی بیشرف رو ترور کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
38
204
پاسخ
از سرعت عمل نیروهای پلیس و سربازان گمنام بسیار ممنونیم. ایکاش این سرعت عمل در دیماه پارسال هم اتفاق می افتاد و تروریست های موساد که چوانان عزیزمان را قتل عام کردند و براحتی از مرز فرار کردند دستگیر می شدند
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
43
223
پاسخ
اینارو باید در ملا عام اعدام کنن
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
36
209
پاسخ
چند وقت دیگه سلبریتی های دوزاری هنگام اعدام قاتلین این جوان هشتک نه به اعدام را ترند می‌کنند
حیدرم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
30
198
پاسخ
همشونو اعدام کنید این وحوش وحشی رو
بهرامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
30
166
پاسخ
من اگر جای خانواده شهید بودم تقاضا میکردم این چهار نفر تک تک همون بلاروس سر همدیگه بیارن و آخر سر نفر آخر به بدترین روش کشته بشه اسلام و شرعیات برای این بلا نسبت حیوانات اصلا جایز نیست باید شکنجه بشن باید حس کنن چه به روز جوان رسید مردم بی‌دلیل آوردن
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
33
181
پاسخ
از فردا سلبریتی ها که سربازان داخلی دشمن هستندشعار نه به اعدام سر خواهند داد
صبا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
35
206
پاسخ
باید جلو پدر و مادرشون همون بلایی که سر این شهید مظلوم آوردن بیارن قلب هاشون از سینه هاشون بیرون بکشن تا دل پدر مادر این شهید و ی ملت شاد بشه
الهی که تیکه تیکه بشین پدرسوخته های حروم زاده پهلوی چی کثیف
پاسخ ها
جلال پوستی جان فدای رهبری
| Germany |
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
در ملا عام اعدام نکنید بزارید خونوادشون همونجوری که فرزند مارو شهید کردن شکنجه بدن و قلب این قاتلارو در بیلرن تورو خدا واقعا جیگرم اایش گرفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
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