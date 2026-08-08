به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پس از اعلام ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده، تحقیقات قضائی و انتظامی برای شناسایی عاملان قتل او آغاز شد.

پس از ارائه اطلاعات جزئی از سوی خانواده وی درباره آخرین برنامه رجب‌زاده و مسیری که قرار بود طی کند، پیگیری‌های تجسسی صورت گرفت و نهایتا، خودرویی که رجب‌زاده برای آخرین بار سوار شده بود، شناسایی و مالک آن دستگیر شد.

این فرد که در ابتدا منکر هرگونه ارتباط با این ماجرا بود، نهایتا اعتراف کرد که با تحریک شبکه‌ای تروریستی در خارج از کشور، به همراه ۴ نفر دیگر اقدام به ربودن حمیدرضا رجب‌زاده کرده است. آنها در ادامه اقدام به شکنجه و قتل او کرده و تصاویری را هم برای خانواده او ارسال کرده‌اند.

به گفته این متهم، آن‌ها با وعده دریافت چند هزار دلار، اقدام به ربودن و قتل رجب‌زاده کرده‌اند.