۴ متهم قتل «حمیدرضا رجبزاده» دستگیر شدند
با شناسایی مالک خودرویی که رجبزاده با آن ربوده شده بود، ۴ متهم قتل این مداح دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۱۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پس از اعلام ربایش و قتل حمیدرضا رجبزاده، تحقیقات قضائی و انتظامی برای شناسایی عاملان قتل او آغاز شد.
پس از ارائه اطلاعات جزئی از سوی خانواده وی درباره آخرین برنامه رجبزاده و مسیری که قرار بود طی کند، پیگیریهای تجسسی صورت گرفت و نهایتا، خودرویی که رجبزاده برای آخرین بار سوار شده بود، شناسایی و مالک آن دستگیر شد.
این فرد که در ابتدا منکر هرگونه ارتباط با این ماجرا بود، نهایتا اعتراف کرد که با تحریک شبکهای تروریستی در خارج از کشور، به همراه ۴ نفر دیگر اقدام به ربودن حمیدرضا رجبزاده کرده است. آنها در ادامه اقدام به شکنجه و قتل او کرده و تصاویری را هم برای خانواده او ارسال کردهاند.
به گفته این متهم، آنها با وعده دریافت چند هزار دلار، اقدام به ربودن و قتل رجبزاده کردهاند.
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۶۷
چقدر یک نفر باید وحشی، بیشرف، وطن فروش، خونخوار باشد که با یک هموطن دست به وحشیگری های اینگونه بزند...تف بر اون ذات کثیف و رذل این قاتلان
پاسخ ها
اعظم| |
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
ناشناس| |
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
ناشناس| |
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
سلبریتیهایی که از تروریستهای اصفهان حمایت کردند، در قتل ایشان شریکند. مصادره اموال کنید این بی خاصیت های دهان گشاد را
همه افراد در حکم باغی و مفسد فی الارض هستند بایستی خانواده خودشان حکم اعدام را برای هر ۴ فرد مذکور اجرا کنند و در شبکه های اجتماعی پخش شود ۲- بایستی ترور سران سازمان تروریستی پهلوی در اوروپا به جد پیگیری شود با هر مقام یا هر منصبی که دارند . دولت انگلستان ، المان و ایتالیا و فرانسه بایستی بدانند نگهداری از این جانوران تاوان دارد
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ناشناس| |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
از سرعت عمل نیروهای پلیس و سربازان گمنام بسیار ممنونیم. ایکاش این سرعت عمل در دیماه پارسال هم اتفاق می افتاد و تروریست های موساد که چوانان عزیزمان را قتل عام کردند و براحتی از مرز فرار کردند دستگیر می شدند
چند وقت دیگه سلبریتی های دوزاری هنگام اعدام قاتلین این جوان هشتک نه به اعدام را ترند میکنند
من اگر جای خانواده شهید بودم تقاضا میکردم این چهار نفر تک تک همون بلاروس سر همدیگه بیارن و آخر سر نفر آخر به بدترین روش کشته بشه اسلام و شرعیات برای این بلا نسبت حیوانات اصلا جایز نیست باید شکنجه بشن باید حس کنن چه به روز جوان رسید مردم بیدلیل آوردن
از فردا سلبریتی ها که سربازان داخلی دشمن هستندشعار نه به اعدام سر خواهند داد
باید جلو پدر و مادرشون همون بلایی که سر این شهید مظلوم آوردن بیارن قلب هاشون از سینه هاشون بیرون بکشن تا دل پدر مادر این شهید و ی ملت شاد بشه
الهی که تیکه تیکه بشین پدرسوخته های حروم زاده پهلوی چی کثیف
الهی که تیکه تیکه بشین پدرسوخته های حروم زاده پهلوی چی کثیف
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جلال پوستی جان فدای رهبری| |
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
ناشناس| |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸