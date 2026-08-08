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مارمولک دو سر متولد شد و زنده ماند + عکس

دو سر بودن حیوانات (دایسفالی)، زمانی رخ می‌دهد که جنین در مراحل اولیه رشد به‌طور کامل از هم جدا نشود. در چنین حالتی معمولاً هر سر مغز مستقل خود را دارد، اما بدن مشترک است.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۱۱
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مارمولک دو سر

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ یک گکوی تاج‌دار بسیار نادر با دو سر در ایالت پنسیلوانیای آمریکا متولد شده و برخلاف انتظار تاکنون بیش از چهار هفته زنده مانده است.

این گکو که سایمون و گارفانکل نام گرفته، در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ در یک مجموعه پرورش خزندگان از تخم خارج شد. صاحبان این مجموعه می‌گویند در سال‌ها کار خود فقط یک بار دیگر با چنین موردی روبه‌رو شده بودند.

دو سر بودن حیوانات (دایسفالی)، زمانی رخ می‌دهد که جنین در مراحل اولیه رشد به‌طور کامل از هم جدا نشود. در چنین حالتی معمولاً هر سر مغز مستقل خود را دارد، اما بدن مشترک است.

بیشتر حیوانات دو سر عمر کوتاهی دارند، زیرا ممکن است اندام‌های داخلی به‌درستی شکل نگرفته باشند یا دو مغز برای کنترل یک بدن با هم دچار تعارض شوند. به همین دلیل، زنده ماندن این گکو در هفته‌های نخست برای پرورش‌دهندگان اتفاقی غیرمعمول است.

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