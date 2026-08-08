آغاز پذیره نویسی صندوق سیمان کیان از ۱۸ مرداد ۱۴۰۵
پذیرهنویسی صندوق سیمان که جدیدترین صندوق بخشی در صنعت سیمان به حساب میآید، از 18 مرداد ماه آغاز خواهد شد. زمان پایان این پذیرهنویسی 20 مرداد ماه ذکر شده است با این حال، در صورت پر شدن واحدها ممکن است این زمان بسیار کوتاهتر باشد و تا تاریخ پایانی طول نکشد. این صندوق که پنجمین صندوق بخشی سیمانی است، از سوی گروه مالی کیان تاسیس شده است که پیش از این سابقه دو صندوق بخشی دیگر را نیز در کارنامه دارد.
صندوقهای بخشی به خصوص در حوزه صنعت سیمان عمر زیادی در کشور ندارند. اولین صندوق بخشی این صنعت پس از ایجاد صندوقهای پالایش و دارا یکم در حوزه پالایشی و بانکی و صندوقهای بخشی در حوزه پتروشیمی، فلزات و خودرو، در سال 1402 تاسیس شد. یکی از علتهای به تعویق افتادن ورود صندوقهای بخشی به صنعت سیمان را میتوان شرایط آن دانست. تا پیش از سال 1400 قیمت سیمان به صورت دستوری تعیین میشد و به همین دلیل هم این صنعت دچار رکود شده بود. پس از ورود سیمان به بورس کالا در این سال، وضعیت کارخانهها و شرکتهای تولیدکننده سیمان بهبود یافت چرا که سودآوری آنها افزایش یافته بود. حالا میانگین رشد دلاری سود کارخانجات تولیدکننده سیمان در 10 سال اخیر به 20 درصد رسیده و قیمت سالانه فروش هر تن سیمان نیز در محدوده 8 دلار به قیمت بازار آزاد تثبیت شده است. رشد شاخص صنعت سیمان نیز پس از رفع قیمتگذاری دستوری آن از شاخص کل و شاخص هموزن بورس بیشتر بوده است. این عوامل، باعث جذابیت صنعت سیمان برای سرمایهگذاری شدند. با این همه، سرمایهگذاری در سیمان مشکلات خاص خود را داشت و دارد. صرف نظر از مشکلات فراوان و تقریبا ناممکن بودن سرمایهگذاری فیزیکی در سیمان به دلایلی از جمله خرید، نگهداری، حمل و نقل و مواردی از این قبیل، خرید سهام شرکتهای سیمانی نیز دشواریهای خاص خود را دارند.
صنعت سیمان در بورس کوچک است و اغلب نمادهای این صنعت ارزش بازار و معاملات محدودی دارند. موضوعی که در شرایط افت بازار یا صنعت به خصوص برای سرمایههای کلان مشکلساز میشود. علاوه بر این، بازدهی شرکتهای سیمانی به دلایل مختلف از جمله موقعیت جغرافیایی و صادراتی بودن یا نبودن آنها با یکدیگر تفاوت فراوان دارد. این موضوع تحلیل و صرف زمان برای بررسی نمادهای این صنعت را با اهمیتتر از بسیاری صنایع دیگر میکند. همین موارد، باعث شد تا صندوقهای سیمانی تاسیس شوند. صندوقهای بخشی صنعت سیمان، نقدشوندگی را بالاتر میبرند، تحلیل و مدیریت حرفهای را با کارمزدی کم و بدون نیاز به وقت یا تحلیل فردی، برای سرمایهگذار فراهم میکنند و در کنار آن متنوعسازی را هم در نظر میگیرند. صندوق بخشی سیمان که استراتژی فعال دارد، علاوه بر موارد بالا مدام به بهینهسازی پرتفو میپردازد و هدفش کسب بازدهی بالاتر از شاخص سیمان است. این موضوعات، صندوق بخشی سیمان را به گزینهای مناسب برای سرمایهگذارانی که دید بلندمدت دارند، تبدیل میکند.
نحوه شرکت در پذیره نویسی صندوق سیمان کیان
برای شرکت در پذیرهنویسی صندوق بخشی سیمان کیان میتوانید نماد سیمان را در پنل کارگزاری خود جستجو کنید و سپس هر واحد را به قیمت هزار تومان خریداری نمایید. این کار از طریق اپلیکیشن کیان دیجیتال نیز به راحتی امکانپذیر است. برای سرمایه گذاری در این صندوق می توانید از طریق کلیک کردن روی لینک زیر اقدام کنید.
سرمایه گذاری در صندوق سیمان کیان از طریق اپلیکیشن کیان دیجیتال