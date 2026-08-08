صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

جنایت حمیدرضارجب‌زاده بی‌پاسخ نماند / شبکه‌های خشونت‌طلب را به میز محاکمه بکشانید

انتشار ویدئوی دلخراش از قتل حمیدرضارجب‌زاده و ادعای یک شبکه برانداز درباره نقش داشتن در این جنایت، ماجرا را از یک پرونده فردی فراتر برده و ضرورت شناسایی شبکه‌های پشت این اقدامات، منابع مالی و حامیان آنها و برخورد قاطع و قانونی با عاملان تهدید امنیت عمومی را بیش از پیش مطرح کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۰۱
| |
69776 بازدید
|
۲۸

جنایت مهدی رجب‌زاده بی‌پاسخ نماند / شبکه‌های خشونت‌طلب را به میز محاکمه بکشانید

به گزارش تابناک، ویدئویی دلخراش از قتل فجیع و بی رحمانه حمیدرضارجب‌زاده، مداح، در فضای مجازی منتشر شده و به‌ سرعت دست‌به‌دست می‌شود. آنچه در تصاویر و روایت‌های منتشر شده، مشخص است این است که او توسط گروهی ربوده شده و سپس به فجیع ترین شکل به قتل رسیده است. همزمان کانالی تلگرامی با عنوان «آشارتا» در متنی صریح مدعی شده که این اقدام توسط گروهی از افراد وابسته به آنها انجام شده و حتی از حمایت مالی از عاملان چنین اقداماتی سخن گفته است.

نمی‌توان از کنار نفسِ چنین ادعاهایی و انتشار عمومی فیلم جنایت به سادگی عبور کرد. نکته مهم‌تر، ادبیات حاکم بر این پیام‌هاست؛ جایی که از انتشار تصاویر خشونت‌آمیز به عنوان «هدیه» سخن گفته می‌شود و برای مخاطبان نیز وعده انتشار ویدئوهای بیشتر داده می‌شود. این یعنی هدف فقط انجام یک جنایت نیست؛ ترساندن جامعه، عادی‌سازی خشونت و تبدیل جنایت به ابزار تبلیغاتی نیز بخشی از ماجراست. اگر چنین شبکه‌ای واقعاً پشت این اقدامات باشد، نهادهای امنیتی و قضایی باید دقیقاً مشخص کنند چه کسانی پشت آن هستند، منابع مالی از کجا آمده، چه کسانی سازمان‌دهی کرده‌اند و ارتباط عاملان با شبکه‌های خارج از کشور چگونه بوده است.

اینجا دیگر جای تعارف نیست. اگر افرادی در حوادث دی ماه به اتهام مشارکت در خشونت و اقدامات سازمان‌یافته بازداشت شده‌اند، باید رسیدگی به پرونده آنها از سوی دستگاه قضا، سریع، دقیق و مطابق قانون انجام شود؛ نه اینکه پرونده‌ها آن‌قدر معطل بمانند که شبکه‌های خشونت‌طلب فرصت بازسازی، ارتباط‌گیری و عملیات جدید پیدا کنند. مطالبه جامعه روشن است: دستگاه‌های اطلاعاتی باید ابعاد این پرونده را تا انتها روشن کنند و قوه قضاییه نیز در صورت اثبات اتهامات، بدون مماشات و در چارچوب قانون با عاملان و سازمان‌دهندگان برخورد کند.

در طرف دیگر، نمی‌توان نقش بسترهای رسانه‌ای و تشویق جریان‌هایی از جمله پهلوی و حامیانش را نادیده گرفت. در خصوص ارتباط جریان‌های سیاسی یا رسانه‌ای خارج از کشور با این اقدامات، وزارت امور خارجه نیز باید موضوع را در سطح بین‌المللی پیگیری کند و مستندات آن را در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار دهد. فحاشی و تحریک به خشونت وقتی از فضای مجازی عبور می‌کند و به جنایت واقعی می‌رسد، دیگر صرفاً یک موضع سیاسی نیست؛ مسئله امنیت مردم است. پاسخ به چنین پدیده‌ای هم باید روشن باشد: شناسایی شبکه، کشف منابع مالی، محاکمه عاملان و برخورد قانونی با کسانی که در سازمان‌دهی یا تأمین این خشونت نقش داشته‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مداح قتل جنایت پهلوی دستگاه قضا خبر فوری تابناک امنیت
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیح معاون وزیر کشور درباره قتل حمیدرضا رجب‌زاده
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۸
مریم گلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
68
92
پاسخ
سالگرد شهید حججی گرامییییییی 🌷
هرمز
|
Canada
|
۱۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
44
107
پاسخ
این دیگه خیلی بده واقعا مگه مملکت صاحب نداره ؟
من اصلا نمی‌دونم ایشون کی بودن ولی جلوی این چیزها رو باید بگیره پلیس
پاسخ ها
تاج
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
جریان چیه؟؟اگه گزا ش ویدیو یک جوری باشه بفهمیم خب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
48
73
پاسخ
سرنا رو از سر گشادش نزنید.کسانی که این اعمال رو مرتکب می‌شوند دنبال گسترش خشونت در جامعه هستند.الان با تسریع در روند اجرای احکام معترضین چه مسئله ای قراره حل بشه.غیر از فروکش کردن عصبانیت و بغض و کینه یه طرف ماجرا.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
چرا شما جماعت هر حرفی می زنید زیر پوستش یک پاس گل به اسراییل و آمریکا قرار داره . چرا تا به عوامل بیگانه می رسید بلافاصله رگ محبت و انسان دوستی گل می کنه ؟ اگر مشابه این بلا سر اطرافیان خودتان هم بیاید باز اینقدر جنتلمن ، انسان دوست و باکلاس با موضوع برخورد می کنید ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
73
122
پاسخ
جزو شروط مذاکرات و بازکردن تنگه هرمز تحویل پهلوی و عوامل شبکه های معاند را قرار دهید باور کنید آمریکا به راحتی اینکار را میکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
74
146
پاسخ
این سطح از توحشی که در جماعت سلطنت طلب هست در داعش هم قفله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
67
128
پاسخ
ابوبکر بغدادی مات و مبهوت مونده از سطح توحش این سلطنت طلبان و براندازان و ازشون تقاضا کرده برای داعشی ها کلاس آموزشی برگزار کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
74
134
پاسخ
وقتی یه سلبریتی بوگندو میاد هشتگ نه به اعدام میزنه و راست راست میگرده و انگار نه انگار ، خب طبیعیه که تروریست ها روز به روز جری تر میشن، چون از حمایت این دولبریتی های دوزاری برخوردارن که بخش عقب مانده مغزی جامعه هم به خوبی باهاشون با لایک فالو همراهی میکنه و باعث توهم در جامعه میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
24
64
پاسخ
البته باید به دقت این کانال تلگرامی هم شک کرد چون آنها به دنبال آشوب هستند باید صبر کرد تا واقعیت با مدارک مستند اثبات شود نباید با طناب یک کانال به چاه مراهی اقتاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
3
91
پاسخ
تابناک این تبلیغ مو رو بی خیال شو دیگه حال آدم به هم می خوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
57
124
پاسخ
تا مجریان شبکه کثیف اینترنشنال که تا 7 نسل حرومزاده هستن رو ترور نکنید و این شبکه رو تعطیل نکنید چرخه خشونت در جامعه متوقف نمیشه
وب گردی
پرشین هتل
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده
جنایت حمیدرضارجب‌زاده بی‌پاسخ نماند / شبکه‌های خشونت‌طلب را به میز محاکمه بکشانید
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
لحظات مرگ در پخش زنده‌ تیک تاک +18
سخنان تند رابرت دنیرو درباره حمله ترامپ به ایران
روحانی: می‌گویند جنگ ادامه پیدا کند امام زمان ظهور می‌کند!
سکوت پزشکیان درباره شعار انتخاباتی مهمش روی آنتن
سه ویدیو از حملات مرگبار یمن به عربستان
پزشکیان: تمام مخازن و ذخایر ما را در سه نقطه تهران زدند ولی...
پزشکیان: یک خانواده 18 تُن نان مصرف می‌کند! / اگر چنین نمی‌کردیم قحطی می‌شد
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۸ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۷۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۶۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / «روی بنر بنویسید؛ برای وزیر اقتصاد و خانواده‌اش دارو نداریم»  (۵۸ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۳ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۱ نظر)
عدم واکنش ایران، اسرائیل و هند به «توافق مکه»؛ پیمان نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان چرا شکل گرفت؟  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005pI1
tabnak.ir/005pI1