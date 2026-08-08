استفاده عربستان از ۸۶ درصد از موشکهای پاتریوت خود
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ برآوردهای جدید حاکی از کاهش بیسابقه ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت است؛ عربستان تنها در جریان ۳۸ روز جنگ، حدود ۸۶ درصد از ذخایر خود را به کار گرفت و ذخایر آمریکا نیز ۶۵ درصد کاهش یافت؛ وضعیتی که یک بحران دفاعی و چالشهای راهبردی عمدهای را برای واشنگتن و ریاض ایجاد کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) گزارش داد که عربستان در ۳۸ روز نخست جنگ، حدود ۲۴۰۰ موشک رهگیر PAC-۳ شلیک کرده است؛ رقمی معادل تقریبا ۸۶ درصد از کل ذخایر این کشور معادل ۲۸۰۰ موشک که باعث شد تا آوریل گذشته، تنها ۴۰۰ موشک برای عربستان باقی بماند.
این مرکز خاطرنشان کرد که سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز مقادیر مشابهی از ذخایر خود را استفاده کردهاند که نشاندهنده یک بحران نظامی منطقهای است.
برآوردهای CSIS حاکی از آن است که ارتش آمریکا بین ماههای فوریه و ژوئیه ۲۰۲۶، حدود ۶۵ درصد از موجودی موشکهای پاتریوت خود را استفاده کرده است؛ به طوری که میزان ذخایر از حدود ۲۳۳۰ موشک پیش از آغاز جنگ تا پایان ماه ژوئیه به رقمی بین ۷۵۹ تا ۸۲۷ موشک کاهش یافته است.
منابع موجود نشان میدهند که هزینه هر آتشبار از یک میلیارد دلار فراتر میرود و قیمت هر موشک نیز بین چهار تا پنج میلیون دلار است؛ امری که تجدید و تکمیل مجدد این ذخایر را به بار مالی سنگینی تبدیل میکند.
وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) برای مقابله با کمبود شدید ذخایر، قراردادی کلیدی با شرکت لاکهید مارتین منعقد کرد که ارزش احتمالی آن به ۵۸.۶ میلیارد دلار میرسد؛ این قرارداد شامل تولید موشکهای رهگیر پاتریوت در قالب برنامهای چندساله تا سال ۲۰۳۲ است.
واشنگتن همچنین با فروش ۵۲۵۰ موشک رهگیر به کشورهای حوزه خلیج فارس موافقت کرد تا توان دفاعی آنها را تقویت کرده و ذخایرشان را بازسازی کند.
برآوردها حاکی از آن است که بازگرداندن ذخایر پدافند هوایی به سطح پیش از آغاز جنگ ممکن است سالها به طول انجامد؛ امری که ایالات متحده و متحدانش را با چالشی راهبردی روبهرو میکند، بهویژه در شرایطی که عملیات نظامی ادامه دارد و دامنه درگیریهای منطقهای در حال گسترش است.