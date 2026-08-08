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اخباری از حمله یمن به مواضع مزدوران عربستان

منابع رسانه‌ای از حمله نیروهای مسلح یمن به مواضع نیروهای وابسته به عربستان سعودی در شمال استان ضالع خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۹۳
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مزدوران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منابع رسانه‌ای گزارش دادند که نیرو‌های مسلح یمن مواضع و تجمعات نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی را در منطقه «العلّه» در شمال استان ضالع هدف قرار دادند.

در این گزارش آمده است که اردوگاه العلّه که در اختیار نیرو‌های وابسته به عربستان قرار دارد، هدف حمله قرار گرفته است.

جزئیات بیشتری درباره نوع سلاح به‌کار رفته، میزان خسارت‌های احتمالی یا تلفات این حمله منتشر نشده است.

این حمله در شرایطی انجام شده که طی روز‌های اخیر تنش میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به عربستان افزایش یافته و منابع یمنی از تحرکات و تجمعات نظامی نیرو‌های تحت حمایت ریاض در مناطق مختلف یمن خبر داده‌اند.

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