استقلال و پرسپولیس هر دو ورزشگاه شهدای شهر قدس را به‌عنوان میزبان بازی‌هایشان در لیگ انتخاب کردند.

اعلام محل میزبانی استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دیدار دو تیم استقلال مس شهربابک از هفته نخست لیگ برتر ساعت ۱۹:۳۰ جمعه ۲۳ مرداد در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

همچنین مسابقه استقلال و سپاهان اصفهان ساعت ۱۹:۳۰ یکشنبه اول شهریور در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

مسابقه پرسپولیس و استقلال خوزستان ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه ۲۸ مرداد در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

به‌این‌ترتیب به احتمال زیاد دیدارهای پرسپولیس و استقلال در تهران با حضور تماشاگران برگزار می‌شود زیرا دو باشگاه ورزشگاه شهر قدس را انتخاب کردند که قابلیت حضور تماشاگران را دارد‌.

دیدارهای لیگ برتر فصل آینده از جمعه ۲۳ مرداد آغاز می‌شود.