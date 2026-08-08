صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

اعلام محل میزبانی استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر

استقلال و پرسپولیس هر دو ورزشگاه شهدای شهر قدس را به‌عنوان میزبان بازی‌هایشان در لیگ انتخاب کردند.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۸۷
| |
937 بازدید

اعلام محل میزبانی استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دیدار دو تیم استقلال مس شهربابک از هفته نخست لیگ برتر ساعت ۱۹:۳۰ جمعه ۲۳ مرداد در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

همچنین مسابقه استقلال و سپاهان اصفهان ساعت ۱۹:۳۰ یکشنبه اول شهریور در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

مسابقه پرسپولیس و استقلال خوزستان ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه ۲۸ مرداد در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

به‌این‌ترتیب به احتمال زیاد دیدارهای پرسپولیس و استقلال در تهران با حضور تماشاگران برگزار می‌شود زیرا دو باشگاه ورزشگاه شهر قدس را انتخاب کردند که قابلیت حضور تماشاگران را دارد‌.

دیدارهای لیگ برتر فصل آینده از جمعه ۲۳ مرداد آغاز می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال سپاهان میزبان شهرقدس
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
از تحریریه به خط مقدم؛ روایتی از خبرنگاری که فرمانده شد
کاخ سفید در ساعت صفر؛ اگر رئیس‌جمهور آمریکا بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازیکن استقلال در لیست سیاه تیم ملی؛ خودسری کار دست ملی‌پوش آبی‌ها داد
تصمیم سهامداران فولاد مبارکه برای حفظ جایگاه یک باشگاه چندرشته‌ای با ۶۸ تیم حرفه‌ای
استقلال با سه گل به استقبال لیگ رفت
میزبانی استقلال در آسیا به امارات می‌رسد؟
چرا AFC با میزبانی استقلال در بصره مخالفت کرد؟
سایپا-استقلال دوباره به شهر قدس منتقل شد!
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
توصیف پزشکیان از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و ماجرای علی الاصول
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!
وضعیت عجیب دفتر پزشکیان در زمان مصاحبه
روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
تصاویر عمامه بستن به شیوه خاتمی
پیش‌بینی شگفت انگیز احسان علیخانی درباره میثاقی و فردوسی‌پور
افشای شیوه ردیابی و ترور علی لاریجانی و عکس العمل خانواده
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
روایت تازه پزشکیان از بمباران شورای امنیت ملی
سخنان تند رابرت دنیرو درباره حمله ترامپ به ایران
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۴ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۶۴ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / «روی بنر بنویسید؛ برای وزیر اقتصاد و خانواده‌اش دارو نداریم»  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
دولت جلوی تولید خودروهای پرمصرف و ناایمن را بگیرد/سبد سوخت کشور باید متنوع‌تر شود/ناوگان حمل‌ونقل نباید وابسته به بنزین باشد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005pHn
tabnak.ir/005pHn