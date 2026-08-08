خزانه بانک سامان؛ محل نگهداری طلای کاربران بلو
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بلوبانک سامان، طلایی که از طریق اپلیکیشن بلو خریداری میشود، در خزانه بانک سامان، به عنوان یکی از سه خزانه معرفی شده برای ذخیره طلا توسط پلتفرمهای خرید و فروش طلا، نگهداری میشود.
علاوهبر ذخیرهسازی طلا به صورت فیزیکی در خزانه بانک سامان، خرید و فروش طلا بر بستر بلو به تازگی تغییراتی داشته که خرید طلا به صورت آنلاین را برای کاربران را به یکی از گزینههای مقرون بهصرفه و مورد اعتماد تبدیل کرده است. تغییراتی مثل:
۱: افزایش بازه زمانی خرید فروش: کاربران بلو هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب میتوانند اقدام به خرید یا فروش طلا کنند
۲: کاهش کارمزد خرید به ۵% و کارمزد معادل یک میلیگرم طلا برای معاملات کمتر از ۲۰۰ میلیگرم
۳: افزایش سقف و کف خرید طلا: حداقل میزان خرید طلا در بلو ۵۰ میلیگرم و سقف خرید روزانه ۱۰۰ گرم است
۴: نقد شوندگی سریع: سرعت تبدیل پول به طلا و بالعکس با توجه به ماهیت اپلیکیشن بلو
قرار گرفتن طلای کاربران بلو در خزانه بانک سامان، در کنار ورود بانک سامان به فرآیند اتصال به سامانه ناظر سکوهای طلا، تصویری از روند شکلگیری زیرساختهای بانکی و نظارتی برای بازار طلای آنلاین ارائه میکند؛ بازاری که در آن محل نگهداری طلای فیزیکی، اصالت آن و نحوه ارتباط میان سکوهای آنلاین و خزانههای رسمی، به یکی از موضوعات اصلی اعتماد کاربران تبدیل شده است.
به این ترتیب، برای کاربری که طلای خود را بهصورت آنلاین خریداری میکند، پرسش «طلای من کجاست؟» اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ در مورد کاربران بلو، پاسخ این سؤال مشخص است: طلای خریداریشده در خزانه بانک سامان نگهداری میشود؛ بانکی که همزمان در مسیر اتصال به زیرساخت نظارتی سکوهای خریدوفروش طلا قرار دارد.