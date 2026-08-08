عکس: تحلیف در کالی هم‌زمان با اعتراضات خیابانی

«آبلاردو د لا اسپریلا»، سیاست‌مدار محافظه‌کار، با ادای سوگند در شهر جنوبی «کالی»، رسماً به عنوان رئیس‌جمهور جدید کلمبیا آغاز به کار کرد و با این اقدام، سنت دیرینه و تاریخی برگزاری مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در بوگوتا، پایتخت این کشور را شکست. این مراسم با حضور چهره‌های سرشناس بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله «دانیل نوبوآ» رئیس‌جمهور اکوادور، «خاویر میلی» رئیس‌جمهور آرژانتین و «جیانی اینفانتینو» رئیس فیفا برگزار شد. هم‌زمان با این رویداد، شهرهای کالی و بوگوتا شاهد تجمع هواداران «گوستاوو پترو»، رئیس‌جمهور چپ‌گرای پیشین و مخالفان دولت جدید بودند که اعتراض خود را به جهت‌گیری‌های سیاسی پیش‌رو ابراز کردند. این جابه‌جایی مکانی و تغییرات نمادین، نشان‌دهنده آغاز فصلی جدید و پرتنش در فضای سیاسی کلمبیا است.