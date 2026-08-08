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سپاه: بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شروط ایران است

خبرنگاران هرمزگان در خط مقدم تقابل رسانه‌ای با دشمن ایستاده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۶۹
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1566 بازدید
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سردار محبی

 

به گزارش تابناک؛ سخنگوی سپاه اعلام کرد: ضمن تبریک روز خبرنگار، علت حضور بنده در استان هرمزگان، قدردانی از تلاش‌های جهادی اهالی رسانه در این استان است که در خط مقدم مواجهه با دشمن و زیر حملات قرار دارند.

این حضور، پیامی صریح به دشمن است که رسانه‌های ما زیر بمباران هم پایدارند و دشمن باید در برابر اراده آن‌ها سر تعظیم فرود آورد.

بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی ایران است و ارتباطی به مذاکرات ایران و عمان ندارد.

تنگه هرمز برای ما صرفاً یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک مؤلفه قدرت جغرافیایی و استراتژیک است.

بازشدن تنگه هرمز به پذیرش کامل شروط ایران از سوی آمریکا و دست برداشتن آنان از دخالت در روند مذاکرات منطقه‌ای است؛ هر زمان که آمریکا شرایط ایران را بپذیرد، قطعاً تنگه هرمز باز خواهد شد.

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سردار محبی سخنگوی سپاه مذاکرات تنگه هرمز ایران و عمان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
8
8
پاسخ
عالی
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