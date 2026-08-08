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هشدار نسبت به وفوع تندباد در تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وقوع تندبادهای موقتی همچنین بارش باران در بعضی ساعت‌ها در ارتفاعات هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۶۷
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تندباد

به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان‌ تهران با صدور هشدار زردرنگ با اشاره به افزایش وزش باد به‌ویژه وزش تندبادهای موقتی در ساعات بعد از ظهر و شب از بعد از ظهر دوشنبه تا چهارشنبه (۱۹ تا ۲۱ مردادماه) آورده است: طی این مدت در نوار مرزی جنوبی، غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید و در مناطق جنوبی، غربی و ارتفاعات در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید موقت و کاهش کیفیت هوا در مناطق جنوبی و غربی استان و شهر تهران، امکان انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار به‌ویژه در نوار مرزی جنوبی و غربی استان اشاره کرد.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر و بالگرد و هواپیمای سبک، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، استفاده از ماسک بهداشتی و محافظت از تاسیسات حساس به گرد و خاک در مناطق متاثر از گرد و خاک توصیه می‌کند.

در ادامه این هشدار آمده است: از ظهر تا اواخر وقت یکشنبه (۱۸ مردادماه) در ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها مه، بارش باران گاهی وزش باد شدید موقتی و رگبار و رعد و برق، در ارتفاعات بالادست و قله‌ها مه آلودگی در بعضی ساعات بارش باران گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی و رعد و برق، احتمال بارش تگرگ و صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

وقوع این شرایط جوی در دامنه و ارتفاعات شمالی استان تهران به‌ویژه شمال میگون و شمیرانات و لواسان دور از انتظار نیست.

در این شرایط آب و هوایی لغزندگی خیابان‌ها و جاده‌ها به‌ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، در بعضی ساعت‌ها مه و کاهش شعاع دید، امکان آبگرفتگی موقت بعضی معابر و جاری شدن روان‌آب به‌ویژه در ارتفاعات شمال غربی و شمالی، امکان بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، احتمال رخداد صاعقه و بارش تگرگ به‌ویژه در ارتفاعات شمال غربی و شمالی، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی، بارش پراکنده با احتمال رعد و برق در پاره‌ای نواحی نیمه شمالی دور از انتظار نیست.

احتیاط در سفرها به‌ویژه در نواحی کوهستانی، خودداری از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در جابجایی عشایر یا چرای دام در نواحی کوهستانی، احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی و ترجیحا پرهیز از صعود به قله‌ها، احتیاط در فعالیت بهره برداران عرصه‌های منابع طبیعی به دلیل خطر صاعقه و بارش تگرگ به‌ویژه در ارتفاعات شمال غربی و شمالی، پاک سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، احتیاط در انجام امور عمرانی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی از توصیه‌های سازمان هواشناسی در این شرایط جوی است.

به گزارش ایسنا هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران از فردا تا دوشنبه روند افزایش دما مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۱۸ مرداد) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر و باد با احتمال رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و طی ‌ دوشنبه (۲۰ مرداد) کمی ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر و باد با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

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هواشناسی افزایش دما بارش باران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
3
پاسخ
تابناک جان...این کد امنیتی را یا حذف کن یا اگر مصر هستی که باشد،لطفا یک آیکون کنارش برای تعویض کد ،زمانی که کد مورد نظر برای کاربر قابل خواندن نیست بگذار..
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