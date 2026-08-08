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کد خبر:۱۳۸۸۷۶۶
کد خبر:۱۳۸۸۷۶۶
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نظرات: ۲
نبض خبر

اعلام تعداد و اسامی جان‌باختگان دی‌ماه، ایده که بود؟

محمدعلی صدری نیا در صداوسیما گفت اعلام تعداد و اسامی جان‌باختگان دی‌ماه، ایده شهید لاریجانی بود. برخی گفتند تعداد مجهول‌‌الهویه‌ها [که به علت جنایت‌های رخ داده و سوختگی‌ها قابل شناسایی نبودند را] که حدود 100 نفر می‌شدند را در آمار نیاوریم و اینگونه آمار به سه هزار نفر نمی‌رسید، اما ایشان محکم ایستادند و گفتند عین عدد اعلام شود.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
27
13
پاسخ
حداقل ده نفر از بلندپایه ترین مقامات آمریکا و اسراییل اتفاقات دیماه را مستقیم گردن گرفتند از تدارکات تا اجرا . بعد اینترنشنال و پیروان داخلیش ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
25
10
پاسخ
سطل آشغالی های پهلوی چی رو باید کلا ریخت به دریا
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