محمدعلی صدری نیا در صداوسیما گفت اعلام تعداد و اسامی جان‌باختگان دی‌ماه، ایده شهید لاریجانی بود. برخی گفتند تعداد مجهول‌‌الهویه‌ها [که به علت جنایت‌های رخ داده و سوختگی‌ها قابل شناسایی نبودند را] که حدود 100 نفر می‌شدند را در آمار نیاوریم و اینگونه آمار به سه هزار نفر نمی‌رسید، اما ایشان محکم ایستادند و گفتند عین عدد اعلام شود.