نبض خبر
اعلام تعداد و اسامی جانباختگان دیماه، ایده که بود؟
محمدعلی صدری نیا در صداوسیما گفت اعلام تعداد و اسامی جانباختگان دیماه، ایده شهید لاریجانی بود. برخی گفتند تعداد مجهولالهویهها [که به علت جنایتهای رخ داده و سوختگیها قابل شناسایی نبودند را] که حدود 100 نفر میشدند را در آمار نیاوریم و اینگونه آمار به سه هزار نفر نمیرسید، اما ایشان محکم ایستادند و گفتند عین عدد اعلام شود.
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برچسبها:نبض خبر محمد علی صدری نیا ویدیو علی لاریجانی حوادث دی ماه 1404 کشته ها حوادث دی ماه حوادث 1404 آمار
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