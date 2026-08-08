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وکیل ترامپ در پرونده حق‌السکوت، وزیر دادگستری شد

با گذشت چهار ماه و چهار روز از برکناری وزیر دادگستری آمریکا توسط دونالد ترامپ، سنا سرانجام به جایگزین پیشنهادی رئیس‌جمهور رای داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۶۵
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مجلس سنای آمریکا سنا با ۵۰ رای مثبت و ۴۹ رای منفی، تاد بلانش را به عنوان وزیر دادگستری و دادستان کل تائید کرد.

سیزدهم فروردین ماه امسال بود که رئیس‌جمهور آمریکا پم باندی وزیر دادگستری وقت را برکنار و تاد بلانش قائم مقام وقت وزارت دادگستری را سرپرست این وزارتخانه کرد.

ترامپ بعد از کش و قوس‌های بسیار، بلانش که را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای وزارت دادگستری به سنا معرفی کرد.

سنای آمریکا امروز شنبه پس از یک هفته کشمکش با تعداد انگشت‌شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه، سرانجام صلاحیت تاد بلانش را به عنوان وزیر دادگستری تأیید کرد.

به رغم اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا، این مجلس با رأی ۵۰ به ۴۹، گزینه ترامپ به کرسی وزارت دادگستری رسید. سناتور جمهوری‌خواه ایالت مین سوزان کالینز و همکار او از ایالت آلاسکا لیزا مورکوفسکی، در کنار سناتورهای دموکرات‌ به بلانش رای مخالف دادند.

بلانش سابقه فعالیت به عنوان وکیل ترامپ و فعالیت در پرونده پرداخت حق‌السکوت ترامپ به بازیگر فیلم‌های مستهجن «استورمی دنیلز»، را دارد.

ترامپ در اوج کارزار انتخابات ۲۰۱۶ از طریق مایکل کوهن وزیر شخصی وقت خودش به دنیلز حق‌السکوت داد تا بر روابط نامشروع خود سرپوش بگذارد.

بیست و یکم دی ۱۴۰۳ (۱۰ روز به آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ) حکم آزادی بدون قید و شرط او در پرونده حق السکوت صادر شد. طبق قوانین آمریکا، رئیس‌جمهور این کشور در دوران خدمت خود از مصونیت قضایی برخوردار است.

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