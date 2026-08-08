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کد خبر: ۱۳۸۸۷۶۴
بازدید: ۳۴۹۷
نظرات: ۲

عکس: گربه‌های استانبول؛ ساکنان همیشگی خیابان‌ها و سواحل شهر

در استانبول، گربه‌ها نه فقط حیوانات خیابانی، بلکه ساکنان همیشگی این کلان‌شهر ۱۶ میلیونی هستند که در تمامی نقاط شهر، از رواق مساجد تاریخی و اسکله‌های پرتردد بسفر گرفته تا کتاب‌فروشی‌ها و استادیوم‌های فوتبال، حضوری فعال دارند. این پیوند که ریشه در دوران عثمانی دارد، اکنون به نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل شده است؛ جایی که شهروندان با ساخت پناهگاه و تأمین غذای روزانه از این همراهان مراقبت می‌کنند و گردشگران نیز آن‌ها را در کنار بناهای مشهوری چون ایاصوفیه، به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت و تاریخ استانبول به خاطر می‌سپارند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل ترکیه‌ گربه‌ تنگه بسفر استانبول
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۱
گربه قشنگ است
پاسخ
2
2
سیدمحمد
شایدبرای بعضی قشنگ باشد اما انسانها قشنگترند