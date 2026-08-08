عکس: گربه‌های استانبول؛ ساکنان همیشگی خیابان‌ها و سواحل شهر

در استانبول، گربه‌ها نه فقط حیوانات خیابانی، بلکه ساکنان همیشگی این کلان‌شهر ۱۶ میلیونی هستند که در تمامی نقاط شهر، از رواق مساجد تاریخی و اسکله‌های پرتردد بسفر گرفته تا کتاب‌فروشی‌ها و استادیوم‌های فوتبال، حضوری فعال دارند. این پیوند که ریشه در دوران عثمانی دارد، اکنون به نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل شده است؛ جایی که شهروندان با ساخت پناهگاه و تأمین غذای روزانه از این همراهان مراقبت می‌کنند و گردشگران نیز آن‌ها را در کنار بناهای مشهوری چون ایاصوفیه، به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت و تاریخ استانبول به خاطر می‌سپارند.