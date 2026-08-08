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کد خبر: ۱۳۸۸۷۶۳
بازدید: ۲۰۸۲

عکس: در مسیر تولد ابریشم

استان گیلان به دلیل شرایط مناسب آب‌وهوایی، یکی از مهم‌ترین مراکز نوغانداری کشور و از تولیدکنندگان اصلی پیله ابریشم است. نوغانداری صنعتی کم‌هزینه، سودآور و بخشی از میراث فرهنگی استان به شمار می‌رود و نقش مهمی در زنجیره تولید نساجی و توسعه صادرات دارد. در این فعالیت، کرم‌های ابریشم طی حدود ۴۵ روز تا دو ماه پرورش یافته و به پیله تبدیل می‌شوند و نوغانداران معمولاً در اواخر خرداد و تیرماه برداشت پیله را انجام می‌دهند. پیله‌های تولیدی پس از برداشت به بازارهای هدف عرضه شده و نقش مؤثری در ایجاد درآمد برای بهره‌برداران و حفظ صنعت سنتی ابریشم ایفا می‌کنند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری گیلان  ابریشم کرم ابریشم
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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