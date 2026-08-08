همایون امیری، سرمربی تیم ملی بوکس اسامی ۱۰ بوکسور را برای حضور در اردوی آماده‌سازی این تیم اعلام کرده که این نفرات از پنجشنبه در تمرینات شرکت کرده‌اند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی بوکس ایران که برای حضور در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا آماده می‌شود، دور جدید اردوی خود را با حضور ۱۰ بوکسو زیر نظر همایون امیری آغاز کرد.

اردوی جدید ملی‌پوشان بوکس از روز پنج‌شنبه ۱۵ مردادماه آغاز شده و قرار است این نفرات تمرینات خود را زیر نظر کادرفنی تیم ملی پشت سر بگذارند. احمد بحری، مسعود شیبانی، سجاد محمدپور، منصور قره‌خانلو و جمال صنعتی مربیانی هستند که در کنار امیری، ملی‌پوشان بوکس را تمرین می‌دهند. شاپور عزیزی نیز به عنوان پزشک تیم در اردو حضور دارد.

اسامی بوکسور‌های حاضر در اردو تیم ملی به شرح زیر است: