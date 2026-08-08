آغاز ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی از امروز
نامنویسی آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی امروز آغاز میشود.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ زمان نامنویسی آزمون کارشناسی ارشد رشتههای علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ که مقرر بود ۱۰ مردادماه آغاز شود، به دلایل فنی به تعویق افتاد و ثبت نام این آزمون از امروز شنبه ۱۷ مردادماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز میشود.
بر این اساس، داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشتههای علوم پزشکی باید منتظر بمانند تا پس از آغاز فرآیند ثبتنام و با مراجعه به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و آگاهی از شرایط و ضوابط شرکت در آزمون اقدام کنند و پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز، مراحل نامنویسی خود را در مهلت تعیینشده به پایان برسانند.
آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در نوبت عصر روز پنجشنبه، ۷ آبانماه ۱۴۰۵ و در نوبتهای صبح و عصر روز جمعه ۸ آبانماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
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