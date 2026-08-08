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افشای نقشه ترور لیونل مسی در جام جهانی ۲۰۲۶

در جام جهانی ۲۰۲۶ تهدید‌های جانی علیه کاپیتان و فوق‌ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین صورت گرفته بود.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۵۷
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لیونل مسی

به گزارش تابناک به نقل از نشریه اسپانیایی «مارکا» چاپ مادرید، بر اساس گزارش پلیس آمریکا، مشخص شده لیونل مسی بیشترین میزان تهدید‌ها را در جام جهانی ۲۰۲۶ دریافت کرده که حتی شامل یک مورد ادعای تهدید به حمله انتحاری بوده است.

گفته می‌شود پیش از بازی آرژانتین مقابل اردن در مرحله گروهی این رقابت‌ها، فردی با فرودگاه دالاس تماس گرفته و تهدید کرده بود که به همراه دو نفر دیگر با سلاح و مواد منفجره دست‌ساز وارد ورزشگاه خواهد شد و مشخصاً از مسی به‌عنوان هدف اصلی یاد کرده بود.

تهدید‌های مشابهی نیز پیش از بازی آرژانتین با مصر در مرحله یک‌هشتم نهایی مطرح شده بود. پلیس پیش از این بازی تهدید جداگانه‌ای مبنی بر بمب‌گذاری دریافت کرد که ادعا می‌کرد مواد منفجره داخل سطل‌های زباله ورزشگاه مرسدس بنز شهر آتلانتا قرار داده است.

در آن مقطع، نیرو‌های امنیتی آمریکا ورزشگاه را با سگ‌های زنده‌یاب و سگ‌های تشخیص مواد منفجره بازرسی کردند و هیچ بمبی پیدا نشد و در نهایت مشخص شد که این یک هشدار کاذب بوده است.

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آرژانتین لیونل مسی سلاح مواد منفجره ترور تابناک ورزشی
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