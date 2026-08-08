قیمت دلار آزاد امروز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ چند؟
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار در معاملات امروز با افزایش دو هزار تومانی نسبت به آخرین رقم معاملاتی روز پنجشنبه، روی رقم ۱۸۷ هزار تومان قرار گرفت. اسکناس آمریکایی در پایان معاملات پنجشنبه روی رقم ۱۸۵ هزار تومان بسته شده بود.
اگرچه بازار ارز در روزهای اخیر تحت تاثیر کاهش تنشهای سیاسی و اخبار امیدوارکننده از مذاکرات، روند کاهشی را در پیش گرفته بود، اما امروز معادلات تغییر کرد. آنچه امروز خریداران را به بازار کشاند، پیشبینیهای تورمی بود که همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی با وجود کاهش تنشها، همچنان انتظار افزایش قیمت دلار تا پایان سال را دارند و همین موضوع باعث شده قیمتهای فعلی برای معاملهگران جذاب به نظر برسد.
در سوی دیگر بازار، یورو نیز با افزایش چهار هزار تومانی نسبت به روز پنجشنبه، روی رقم ۲۱۶ هزار تومان معامله میشود. تحلیلگران معتقدند گرچه کاهش تنشهای سیاسی میتواند در کوتاهمدت فشار نزولی بر دلار وارد کند، اما عوامل بنیادینی مانند تورم، ناترازی بودجه و رشد نقدینگی، همچنان پشتیبان اصلی تقاضا در بازار ارز باقی ماندهاند. به نظر میرسد بازار فعلا در حال تعادل بین دو نیروی «کاهش تنش» و «انتظارات تورمی» است و هرکدام که قویتر ظاهر شود، مسیر بعدی قیمتها را تعیین خواهد کرد.
رشد قیمت دلار توافقی
قیمت دلار توافقی امروز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ در کانال ۱۵۴ هزار تومانی رشد کرده است. بر این اساس، قیمت دلار توافقی که روز پنجشنبه وارد کانال ۱۵۴ هزار تومانی شده بود، امروز ۲۳۱ تومان دیگر رشد کرد و در سمت فروش به ۱۵۴ هزار و ۴۵۱ تومان رسید قیمت دلار توافقی در سمت خرید هم ۱۵۳ هزار و ۶۰ تومان است.