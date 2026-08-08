قیمت طلا و سکه/ طلای ۱۸ عیار از ۱۹ میلیون گذشت

قیمت طلا، سکه و دلار امروز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵؛ سکه امامی ۱۹۰ میلیون و طلای ۱۸ عیار ۱۹ میلیون تومان شد.

به گزارش تابناک؛ قیمت طلا و سکه در میانه روز شنبه هفدهم مرداد ۱۴۰۵ و حدود سه ساعت پس از آغاز معاملات رسمی بازار ایران با افزایش قابل توجه همراه شد؛ سکه امامی بار دیگر وارد کانال ۱۹۰ میلیون تومان شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز ۱۹ میلیون تومان عبور کرد. این رشد در شرایطی رخ داده که دلار در محدوده ۱۸۷ هزار تومان تقریبا بدون تغییر مانده، اما قیمت اونس جهانی طلا به ۴۳۴۲ دلار رسیده است.

قیمت سکه امروز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵

براساس آخرین نرخ اعلامی اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در ساعت ۱۱صبح شنبه، قیمت انواع سکه به شرح زیر است:

به این ترتیب، سکه امامی در نخستین روز کاری هفته نسبت به آخرین نرخ پنجشنبه که ۱۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود، حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

سکه طرح قدیم نیز از ۱۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در پنجشنبه به ۱۸۷ میلیون تومان رسیده است.

قیمت طلا امروز؛ طلای ۱۸ عیار از ۱۹ میلیون عبور کرد

بازار طلا نیز همزمان با رشد اونس جهانی با افزایش همراه شد.

آخرین نرخ ها:

طلای ۱۸ عیار: ۱۹ میلیون و ۶۳هزار و ۷۰۰تومان

طلای ۲۴ عیار: ۲۵ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان

مظنه تهران: ۸۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان

اونس جهانی طلا: ۴۳۴۲ دلار

طلای ۱۸ عیار در مقایسه با نرخ ۱۸ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۱۰۰ تومانی پنجشنبه، حدود ۵۹۸ هزار تومان افزایش داشته است.

چرا قیمت طلا و سکه امروز افزایش یافت؟

رشد اونس جهانی یکی از مهم‌ترین عوامل صعود بازار طلا در معاملات امروز است. اونس طلا از ۴۲۴۹ دلار در آخرین نرخ پنجشنبه به ۴۳۴۲ دلار رسیده؛ یعنی بیش از ۹۰ دلار افزایش.

این رشد در شرایطی رخ داده که قیمت دلار داخلی تقریبا در همان محدوده قبلی باقی مانده است؛ بنابراین می‌توان گفت در معاملات امروز، برخلاف بسیاری از مقاطع گذشته، عامل جهانی طلا بیش از نرخ ارز داخلی به افزایش قیمت طلای خام و در نتیجه طلا و سکه کمک کرده است.

البته در مورد سکه، علاوه بر قیمت طلای جهانی و دلار، وضعیت حباب سکه نیز اهمیت دارد و همین موضوع می‌تواند باعث شود میزان رشد سکه با طلای ۱۸ عیار یکسان نباشد.

قیمت نفت و چشم انداز بازار

نفت برنت در پایان معاملات روز جمعه روی ۸۲ دلار و ۵ سنت قرار گرفت. قیمت نفت طی هفته گذشته حدود ۴.۹ درصد کاهش داشته، اما در مقیاس یک ماهه همچنان رشد ۵.۷ درصدی را ثبت کرده است.

در شرایط فعلی، بازار نفت همچنان تحت تاثیر تحولات مربوط به ایران، تنگه هرمز و مذاکرات قرار دارد. هرگونه تغییر در وضعیت منطقه می‌تواند هم قیمت انرژی و هم انتظارات معامله گران بازار‌های مالی را تحت تأثیر قرار دهد.

خبر توافق ۶۰ روزه برای تنگه هرمز چه اثری بر بازار دارد؟

در کنار قیمت‌های بازار، تحولات سیاسی نیز همچنان یکی از متغیر‌های اصلی تعیین کننده مسیر طلا و ارز است.

گزارش‌هایی درباره احتمال شکل گیری یک توافق موقت ۶۰ روزه برای فراهم کردن زمینه بازگشایی کامل تنگه هرمز و ادامه مذاکرات هسته‌ای منتشر شده است. اگر این روند به توافق عملی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای منجر شود، می‌تواند از فشار‌های ریسک سیاسی بر بازار ارز و طلا بکاهد.

در مقابل، هرگونه شکست مذاکرات یا افزایش دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات معامله گران را تغییر داده و باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌هایی مانند طلا و ارز شود.

قیمت طلا و سکه تا پایان امروز چه می‌شود؟

بازار طلا و سکه شنبه در شرایطی کار خود را آغاز کرده که دو عامل مهم در جهت‌های متفاوت حرکت می‌کنند. از یک طرف، دلار در محدوده ۱۸۷ هزار تومان تقریبا ثبات دارد و حتی اندکی عقب نشینی کرده است؛ از طرف دیگر، اونس جهانی طلا جهش قابل توجهی داشته و به ۴۳۴۲ دلار رسیده است. همین رشد اونس باعث شده قیمت طلای داخلی در ابتدای هفته افزایش محسوسی را تجربه کند.

در چنین شرایطی، احتمال دارد طلا و سکه در ادامه معاملات امروز همچنان در محدوده‌های بالاتر از نرخ‌های پنجشنبه معامله شوند، مگر اینکه در بازار ارز شاهد افت محسوس قیمت دلار باشیم. عبور سکه امامی از ۱۹۰ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار از ۱۹ میلیون تومان می‌تواند از نظر روانی نیز اهمیت داشته باشد و توجه معامله گران را به ادامه روند صعودی جلب کند.

با این حال، برای ادامه روز باید دو متغیر را بیشتر از سایر عوامل زیر نظر گرفت: قیمت اونس جهانی طلا و نرخ دلار در بازار آزاد. اگر دلار همچنان در محدوده فعلی باقی بماند، اما اونس در سطوح بالای ۴۳۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال حفظ قیمت‌های فعلی طلا و سکه بیشتر خواهد بود. در مقابل، کاهش اونس یا انتشار اخبار سیاسی مثبت درباره مذاکرات می‌تواند بخشی از رشد امروز را پس بگیرد.

از سوی دیگر، بازار همچنان به اخبار مربوط به تنگه هرمز و مذاکرات ایران و طرف‌های مقابل حساس است؛ بنابراین معاملات امروز ممکن است در نیمه دوم روز نیز تحت تاثیر خبر‌های سیاسی قرار گیرد.

در مجموع، سناریوی محتمل‌تر برای پایان معاملات امروز، نوسان طلا و سکه در سطوح بالاتر از نرخ پایانی پنجشنبه است؛ اما برای تداوم رشد در روز‌های آینده، بازار به تغییرات همزمان دلار و اونس جهانی نیاز دارد.