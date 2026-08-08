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محمدباقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: با توجه به کسوت روحانیت آقای خرازی، رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد و بلافاصله پس از اظهارات اخیر وی، اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن ایشان آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۴۲
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8095 بازدید
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۱۶
قوه قضاییه



به گزارش تابناک؛ سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: با توجه به کسوت روحانیت آقای خرازی، رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد و بلافاصله پس از اظهارات اخیر وی، اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن ایشان آغاز شد.

 بر اساس آخرین اطلاعات، نام‌برده امروز به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و پرونده وی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است.

 جزئیات بیشتر این پرونده پس از پایان بررسی‌ها و انتشار نتایج دادگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.

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محمدباقر خرازی دادگاه روحانیت تحت تعقیب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۶
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
5
127
پاسخ
لطفا فارغ از جایگاه روحانیت ایشون یه حکم شرعی و منطبق بر قانون صادر بشه تا همه هموطنان ایمان بیارن که همه در برابر قانون برابر هستند. تصور کنید این حرف تفرقه افکن و به نوعی دعوت به براندازی و آشوب توسط یه شهروند عادی زده شده. ما همگی منتظر چنین حکمی هستیم .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
باید با قاطعیت با اینگونه اظهار نظر های بی اساس و کذب برخورد شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
از ایشان عذرخواهی و راهی منزلشان شدند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
برخورد قاطع و خلع لباس خواسته مردم است . یه عده اقلیت نباید با استفاده از لباس روحانیت به اختلافات در کشور دامن بزنند و باید محاکمه و خلع لباس شوند
سمانه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
4
104
پاسخ
امید قوه قضاییه با ایشان برخورد کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
باید از نتیجه مطلع شویم
عمرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
3
74
پاسخ
با توجه به حفظ وحدت بین مردم و مسئولین در شرایط فعلی کشور باید برخورد قاطعی با وحدت شکنان در هر لباسی انجام گیرد . با تشکر از دادستان محترم روحانیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
10
84
پاسخ
آیا وجود یک دادگاه ویژه روحانیت، تبعیض نیست؟ آیا روحانیت طبقه ای مجزا از مردم است؟ وجود دادگاه نظامی برای نظامیان توجیه دارد اما چه چیزی باعث تفاوت روحانیون با مردم می شود که وجود دادگاه ویژه برای آنها را توجیه می کند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
65
پاسخ
احضار به دادگاه مشکل را حل نمیکند
برای جلب اعتماد مردم حتما باید به شدت مجازات بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
شدیدترین مجازات روحانییون خلع لباس هست . خیلی جو گیر نشید
Ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
53
پاسخ
باید با قاطعیت با چنین افرادی که خود را مصنوع از مجازات دانسته و با افراطی گری ، نظم و امنیت مملکت را از اعتدال خارج می کنند برخورد شود. به امید جسارت قوه قضائیه برای برخوردو مقابله با برهم زنندگان نظم جامعه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مصنوع چیه دیگه استاد
مصون...
ناشناس
|
South Africa
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
52
پاسخ
چندین جرم مختلف انجام داده ، تهدید به قتل ، تشوش اذهان عمومی ، توهین به مقامات ، تشکیل گروه غیر قانونی و اقدام جهت تظاهرات خیابانی در جهت ارعاب .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
23
پاسخ
پرونده را بدهید قاضی صلواتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
20
پاسخ
فکر کنید یک بازیگر و یا فوتبالیست در ایران دعوت به شورش و براندازی دولت کرده بود؟؟؟؟!!!

آیا با این آقا هم مثل سلبریتی ها برخورد میشود؟؟؟

پاسخ: هرگز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
9
پاسخ
این فرد باید خلع لباس شود
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