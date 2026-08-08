محمدباقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: با توجه به کسوت روحانیت آقای خرازی، رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد و بلافاصله پس از اظهارات اخیر وی، اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن ایشان آغاز شد.





به گزارش تابناک؛ سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: با توجه به کسوت روحانیت آقای خرازی، رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد و بلافاصله پس از اظهارات اخیر وی، اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن ایشان آغاز شد.



بر اساس آخرین اطلاعات، نام‌برده امروز به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و پرونده وی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است.



جزئیات بیشتر این پرونده پس از پایان بررسی‌ها و انتشار نتایج دادگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.