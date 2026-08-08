محمدباقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: با توجه به کسوت روحانیت آقای خرازی، رسیدگی به اتهامات مطرحشده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد و بلافاصله پس از اظهارات اخیر وی، اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن ایشان آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۴۲| |
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به گزارش تابناک؛ سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: با توجه به کسوت روحانیت آقای خرازی، رسیدگی به اتهامات مطرحشده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد و بلافاصله پس از اظهارات اخیر وی، اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن ایشان آغاز شد.
بر اساس آخرین اطلاعات، نامبرده امروز به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و پرونده وی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است.
جزئیات بیشتر این پرونده پس از پایان بررسیها و انتشار نتایج دادگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۶
لطفا فارغ از جایگاه روحانیت ایشون یه حکم شرعی و منطبق بر قانون صادر بشه تا همه هموطنان ایمان بیارن که همه در برابر قانون برابر هستند. تصور کنید این حرف تفرقه افکن و به نوعی دعوت به براندازی و آشوب توسط یه شهروند عادی زده شده. ما همگی منتظر چنین حکمی هستیم .
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ناشناس| |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس| |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس| |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
امید قوه قضاییه با ایشان برخورد کند.
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ناشناس| |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
با توجه به حفظ وحدت بین مردم و مسئولین در شرایط فعلی کشور باید برخورد قاطعی با وحدت شکنان در هر لباسی انجام گیرد . با تشکر از دادستان محترم روحانیت
آیا وجود یک دادگاه ویژه روحانیت، تبعیض نیست؟ آیا روحانیت طبقه ای مجزا از مردم است؟ وجود دادگاه نظامی برای نظامیان توجیه دارد اما چه چیزی باعث تفاوت روحانیون با مردم می شود که وجود دادگاه ویژه برای آنها را توجیه می کند؟
احضار به دادگاه مشکل را حل نمیکند
برای جلب اعتماد مردم حتما باید به شدت مجازات بشه
برای جلب اعتماد مردم حتما باید به شدت مجازات بشه
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ناشناس| |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
باید با قاطعیت با چنین افرادی که خود را مصنوع از مجازات دانسته و با افراطی گری ، نظم و امنیت مملکت را از اعتدال خارج می کنند برخورد شود. به امید جسارت قوه قضائیه برای برخوردو مقابله با برهم زنندگان نظم جامعه
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ناشناس| |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مصون...
چندین جرم مختلف انجام داده ، تهدید به قتل ، تشوش اذهان عمومی ، توهین به مقامات ، تشکیل گروه غیر قانونی و اقدام جهت تظاهرات خیابانی در جهت ارعاب .
فکر کنید یک بازیگر و یا فوتبالیست در ایران دعوت به شورش و براندازی دولت کرده بود؟؟؟؟!!!
آیا با این آقا هم مثل سلبریتی ها برخورد میشود؟؟؟
پاسخ: هرگز
آیا با این آقا هم مثل سلبریتی ها برخورد میشود؟؟؟
پاسخ: هرگز