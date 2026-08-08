رأی مصادره اموال ساعدینیا به دیوان عالی کشور ارسال شد
جهانگیر: رأی مصادره اموال ساعدینیا جهت فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۳۸| |
3507 بازدید
به گزارش تابناک؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری بیان داشت: رأی پرونده در دادگستری استان قم صادر شده و در مهلت قانونی، پرونده جهت فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
بر اساس رأی صادره، تمام اموال منقول و غیرمنقول متهم (ساعدینیا) مشمول مصادره قرار گرفته است. شایعات مطرحشده درباره رفع پلمب برخی کافههای متعلق به متهم صحت ندارد و طبق گزارشهای دریافتی، هیچیک از کافههای مرتبط با وی رفع پلمب نشدهاند.
با توجه به حکم صادرشده، متهم تا زمان بررسی فرجامخواهی و اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور، رسماً از فعالیت در حوزه کافهداری محروم است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
خدا رو شکر...کاش در مورد سلبریتی های بی وطن هم همینکار رو میکردین
تا هر وقت دوباره بوی کباب شنیدن استوریاشون نره تو حلقمون
تا هر وقت دوباره بوی کباب شنیدن استوریاشون نره تو حلقمون
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
اینهمه مسئول خائن داریم چرا اموال اونها مصادره نشد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ای وای این چه کاریه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷