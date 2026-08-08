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رأی مصادره اموال ساعدی‌نیا به دیوان عالی کشور ارسال شد

جهانگیر: رأی مصادره اموال ساعدی‌نیا جهت فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۳۸
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3507 بازدید
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۷
نشست خبری

به گزارش تابناک؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری بیان داشت: رأی پرونده در دادگستری استان قم صادر شده و در مهلت قانونی، پرونده جهت فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

بر اساس رأی صادره، تمام اموال منقول و غیرمنقول متهم (ساعدی‌نیا) مشمول مصادره قرار گرفته است. شایعات مطرح‌شده درباره رفع پلمب برخی کافه‌های متعلق به متهم صحت ندارد و طبق گزارش‌های دریافتی، هیچ‌یک از کافه‌های مرتبط با وی رفع پلمب نشده‌اند.

با توجه به حکم صادرشده، متهم تا زمان بررسی فرجام‌خواهی و اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور، رسماً از فعالیت در حوزه کافه‌داری محروم است.

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اصغر جهانگیر اموال مصادره ساعدی نیا پلمب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
48
19
پاسخ
خدا رو شکر...کاش در مورد سلبریتی های بی وطن هم همینکار رو میکردین
تا هر وقت دوباره بوی کباب شنیدن استوریاشون نره تو حلقمون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
امیدوارم اموال توقیف شده به ارگان های دولتی داده نشه ، برسه به کسانی که در دی ماه آسیب مالی دیدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
8
49
پاسخ
اینهمه مسئول خائن داریم چرا اموال اونها مصادره نشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
اونم باید بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
7
29
پاسخ
ای وای این چه کاریه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
یک کار اثر بخش برای جلوگیری از بین رفتن جان ومال مردم توسط فرصت طلبان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
21
3
پاسخ
خیلی عالی ولی دیر انجام شد
بازم ممنون
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