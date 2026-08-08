به گزارش تابناک؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری بیان داشت: رأی پرونده در دادگستری استان قم صادر شده و در مهلت قانونی، پرونده جهت فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

بر اساس رأی صادره، تمام اموال منقول و غیرمنقول متهم (ساعدی‌نیا) مشمول مصادره قرار گرفته است. شایعات مطرح‌شده درباره رفع پلمب برخی کافه‌های متعلق به متهم صحت ندارد و طبق گزارش‌های دریافتی، هیچ‌یک از کافه‌های مرتبط با وی رفع پلمب نشده‌اند.

با توجه به حکم صادرشده، متهم تا زمان بررسی فرجام‌خواهی و اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور، رسماً از فعالیت در حوزه کافه‌داری محروم است.