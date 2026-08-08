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جان باختن کودک آبادانی در حادثه انفجار گاز

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان از مرگ یک کودک و مصدوم شدن سه نفر در پی انفجار گاز در یک منزل مسکونی در آبادان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۳۶
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اورژانس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر یاسین افرا اظهار کرد: ساعت ۲۱:۰۸ جمعه ۱۶ مردادماه، وقوع انفجار گاز در یک منزل مسکونی واقع در آبادان، خیابان طیب ۱۸، بیست‌متری نرسیده به بلوار ساحلی به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه تیم عملیاتی اورژانس به همراه سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و همزمان مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) دانشگاه علوم پزشکی آبادان فعال شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه آبادان ادامه داد: در این حادثه ۳ مرد ۵۷، ۵۵ و ۴۳ ساله و بدحال از زیر آوار خارج شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به دلیل شدت سوختگی به بیمارستان شهید بهشتی آبادان منتقل شدند. با توجه به شدت جراحات و نیاز به دریافت خدمات تخصصی، این سه مصدوم در حال اعزام به بیمارستان آیت‌الله طالقانی اهواز، مرکز تخصصی سوختگی هستند.

وی همچنین از مصدوم شدن دو نفر از امدادگران در جریان عملیات امدادرسانی خبر داد و گفت: این دو امدادگر نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط عوامل فوریت‌های پزشکی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی آبادان اعزام شدند.

افرا با اشاره به تداوم عملیات امدادی در محل حادثه تصریح کرد: در ادامه عملیات آواربرداری و جست‌و‌جو، براساس گزارش‌های اولیه، احتمال گرفتار بودن یک دختر ۱۰ ساله در زیر آوار وجود داشت که در نهایت دقایقی پیش پیکر این کودک از زیر آوار خارج شد.

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انفجار گاز آبادان آوار کودک
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