کشف بقایای یک انسان در ارتفاعات تهران
یکی از مدرسان کوهپیمایی در تهران هنگام برگزاری کلاس آموزشی در ارتفاعات این شهر با بقایای جسد یک فرد مواجه شد.
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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی کمیته جستوجو و نجات هیأت کوهنوردی استان تهران اعلام کرد: صبح پنجشنبه ۱۵ مردادماه یکی از مدرسان کوهپیمایی هنگام برگزاری کلاس آموزشی در منطقه بند یخچال، بقایای انسانی همراه تعدادی از وسایل شخصیاش را در شکاف میان دو تختسنگ مشاهده کرد و موضوع را به مسئولان امدادی اطلاع داد.
در ادامه، نیروهای هلالاحمر در محل حاضر شدند و با بررسیهای اولیه، بقایای فردی مجهولالهویه را یافتند.
با حضور عوامل تشخیص هویت و انجام اقدامات لازم برای مستندسازی صحنه، بقایای جسد با دستور مقام قضایی برای تعیین هویت، علت و زمان مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
تحقیقات پلیسی در این رابطه ادامه دارد.
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