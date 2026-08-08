قطعنامه ۱۱ سناتورآمریکایی برای توقف جنگ علیه ایران
۱۱ سناتور دموکرات آمریکایی با ارائه قطعنامهای در کنگره، خواستار خروج نیروهای مسلح این کشور از عملیات نظامی علیه ایران شدند.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «جان آمریکاییها از دست رفته است. قیمت بنزین و کودهای شیمیایی بهشدت افزایش یافته و ذخایر تسلیحاتی ارتش ما تحلیل رفته است» این اظهارات سناتور آمریکایی جان هیکنلوپر در پیامی در ایکس است. او در ادامه نوشت «به این جنگ پایان دهید. همین حالا».
به گفته این سناتور دموکرات، او و همکارانش قطعنامهای برای متوقف کردن «جنگ غیرقانونی» ترامپ علیه ایران ارائه کردهاند.
در قطعنامه پیشنهادی مذکور، ۱۱ سناتور آمریکایی از جمله آدام شیف، کریس مورفی و کریس کونز خواستار خروج نیروهای مسلح این کشور از درگیریهای نظامی علیه ایران شدهاند.
آنها با استناد به اختیارات قانونی کنگره در اعلام جنگ، تاکید کردهاند که ادامه چنین عملیاتهایی بدون مجوز کنگره نباید انجام شود.
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