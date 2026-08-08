صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

کامیون با راننده ۸ ساله در اصفهان توقیف شد

رئیس پلیس راه استان اصفهان از توقیف کامیون با راننده ۸ ساله خبر داد و گفت: رانندگی کودکان می‌تواند عواقب جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۲۳
| |
2662 بازدید
|
۴
کامیون

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرهنگ عبدالرضا میرزایی اظهار کرد: یک دستگاه کامیون بنز در محور شاهین شهر کاشان با راننده ۸ ساله توقیف شد.

وی ادامه داد: مشاهده کودکان پشت فرمان خودرو‌های سنگین، موضوعی نگران‌کننده است که نباید با عنوان‌هایی مانند «تفریح»، «آموزش رانندگی» یا «چند دقیقه رانندگی در مسیر خلوت» عادی تلقی شود.

سرهنگ میرزایی افزود: هدایت خودرو‌های سنگین نیازمند آموزش تخصصی، مهارت، تجربه و برخورداری از گواهینامه متناسب است و یک کودک به دلیل نداشتن توانایی کافی برای تشخیص به‌موقع خطر، تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری و کنترل وسیله نقلیه، به هیچ عنوان نباید پشت فرمان خودرو قرار گیرد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: رانندگی بدون گواهینامه جرم است و در صورت وقوع چنین تخلفی، وسیله نقلیه متوقف و فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی خواهد شد. همچنین در اختیار قرار دادن آگاهانه وسیله نقلیه به افراد فاقد گواهینامه نیز می‌تواند برای مالک یا فرد واگذارکننده، مسئولیت قانونی به همراه داشته باشد.

سرهنگ میرزایی با اشاره به اینکه عادی‌سازی چنین رفتار‌هایی می‌تواند زمینه تکرار آن را فراهم کند، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها نباید اجازه دهند هیجان، سرگرمی یا حتی تهیه یک فیلم کوتاه، امنیت و جان فرزندانشان و دیگر کاربران جاده را به خطر بیندازد.

وی از والدین خواست از هرگونه آموزش عملی رانندگی به کودکان و نوجوانان در معابر عمومی، جاده‌ها و محیط‌های فاقد ایمنی خودداری کنند و تأکید کرد: پشت فرمان جای کودک نیست؛ حتی اگر مسیر کوتاه و خلوت باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
راننده کامیون رانندگی کودکان اصفهان
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
از تحریریه به خط مقدم؛ روایتی از خبرنگاری که فرمانده شد
کاخ سفید در ساعت صفر؛ اگر رئیس‌جمهور آمریکا بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پنجره‌های سقفی خودروها حادثه‌آفرین است
دختر ۱۱ ساله نیروی شهرداری را زیر گرفت!
لیموچی در اصفهان ماندنی شد
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جنوب اصفهان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
4
12
پاسخ
از بس اینجور خبرها رو پوشش رسانه ای میدن یکسری عمدا بچه ها رو میزارن پشت کامیون و ماشین خبرشون پخش بشه معروف بشن. فردا پس فرداس که بچه یکی دوساله بزارن پشت کامیون پز بدن مردم رو بکشتن بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
6
پاسخ
کار درستی نیست یکی بود پسرش همین بود با ماشین پدر رانندگی میکرد الان بزرگ شده ماشین اسپورت کرده کف حوابونده اگزوز دست کاری تو شهر وکوچه فقط گاز میده وهیچ خاصیتی ندارد وپدر مادرش فقط فحش میخورن باید بچه را تربیت کرد مزاحم مردم نشه راننده ای علاقه داری برو تو پیست برو تو اتوبان بارسعت 400تا برو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
6
پاسخ
اگر بار اول که چنین اخباری پخش شد یکسال ماشین رو می خوابوندن و هزینش رو هم از صاحب ماشین می گرفتن و در اخبار هم اعلام می کردند دیگه این قضیه جمع میشد
محمد - اصفهان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
3
پاسخ
میزان خلافی های این کامیون و نمرات منفی پدرش که راننده است رو مشخص کنین تا متوجه بشین بچه تقصیری نداشته و ندارد . پسر کو نشانی ندارد از پدر ، تو همان پدر خوانش تا پسر .شعر با کمی تغییر .
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
توصیف پزشکیان از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و ماجرای علی الاصول
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!
وضعیت عجیب دفتر پزشکیان در زمان مصاحبه
روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
تصاویر عمامه بستن به شیوه خاتمی
پیش‌بینی شگفت انگیز احسان علیخانی درباره میثاقی و فردوسی‌پور
افشای شیوه ردیابی و ترور علی لاریجانی و عکس العمل خانواده
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
روایت تازه پزشکیان از بمباران شورای امنیت ملی
سخنان تند رابرت دنیرو درباره حمله ترامپ به ایران
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۴ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۶۴ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / «روی بنر بنویسید؛ برای وزیر اقتصاد و خانواده‌اش دارو نداریم»  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
دولت جلوی تولید خودروهای پرمصرف و ناایمن را بگیرد/سبد سوخت کشور باید متنوع‌تر شود/ناوگان حمل‌ونقل نباید وابسته به بنزین باشد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005pGl
tabnak.ir/005pGl