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۶ کشته در تصادف مرگبار در جاده سلماس ارومیه

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی از وقوع تصادف زنجیره‌ای میان یک دستگاه پرشیا یک دستگاه تریلی و یک دستگاه وانت پیکان در محور سلماس ارومیه خبر داد که در پی آن ۶ نفر جان باختند و ۵ نفر مصدوم شدند.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۱۹
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حوادث

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ حمید محبوبی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۶:۲۵ روز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ در محور سلماس ارومیه و در جاده فرعی قیرمیزی یول به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال‌احمر شهرستان ارومیه به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: این تصادف زنجیره‌ای در مجموع ۱۱ کشته و مصدوم برجا گذاشت که ۶ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و ۵ نفر نیز مصدوم شدند.

محبوبی ادامه داد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی توسط نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی اضافه کرد: پیکر جان‌باختگان نیز پس از رهاسازی با استفاده از ست هیدرولیک خودروی نجات، تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

علت دقیق وقوع این تصادف زنجیره‌ای در محور سلماس ارومیه در دست بررسی است.

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تصادف سلماس ارومیه تصادف زنجیره ای
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