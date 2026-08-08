



به گزارش تابناک؛ رئیس قوه‌قضائیه در پیامی به‌مناسبت روز خبرنگار نوشت: خبرنگاران متعهد کشور در دشوارترین روزهای یک‌سال گذشته، با شجاعت و مسئولیت‌پذیری از مرزهای آگاهی عمومی و انسجام ملی پاسداری و در میدان جنگ شناختی، با خط تحریف، سیاه‌نمایی و تفرقه‌افکنی دشمن مقابله کردند.



در مقطعی که تمام دنیای کفر و استکبار، جنگی موجودیتی به ایران عزیز ما تحمیل کرده‌، عظمت کاری خبرنگاری بیش از پیش درک می‌شود.



خبرنگاری که سعی می‌کند خبرش درست و دقیق و سریع باشد و در عین حال التهاب و تشنج اجتماعی خلق نکند و امنیت روانی مردم را تثبیت کند، حقیقتاً هم‌سنگر همان رزمندگان پشت لانچر است که از تمامیت ارضی و عزت و اقتدار ایران عزیز دفاع و صیانت می‌کنند.



خبرنگار متعهد، دیده‌بان تیزبین میدان جنگ روایت‌هاست؛ او که با کلامی سدید و قلمی بصیر، خاکریزهای ذهن جامعه را در برابر تهاجم ترکیبی دشمنان استقلال و اقتدار ایران، مستحکم می‌سازد و اجازه نمی‌دهد که غبار تردید، سیمای درخشان حقانیت ایران اسلامی را مخدوش کند.