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اژه‌ای: خبرنگار متعهد، هم‌سنگر رزمندگان پشت لانچر است

اژه ای: خبرنگاری که سعی می‌کند خبرش درست و دقیق و سریع باشد و در عین حال التهاب و تشنج اجتماعی خلق نکند و امنیت روانی مردم را تثبیت کند، حقیقتاً هم‌سنگر همان رزمندگان پشت لانچر است که از تمامیت ارضی و عزت و اقتدار ایران عزیز دفاع و صیانت می‌کنند. 
کد خبر: ۱۳۸۸۷۱۵
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اژه ای



به گزارش تابناک؛ رئیس قوه‌قضائیه در پیامی به‌مناسبت روز خبرنگار نوشت: خبرنگاران متعهد کشور در دشوارترین روزهای یک‌سال گذشته، با شجاعت و مسئولیت‌پذیری از مرزهای آگاهی عمومی و انسجام ملی پاسداری و در میدان جنگ شناختی، با خط تحریف، سیاه‌نمایی و تفرقه‌افکنی دشمن مقابله کردند. 

در مقطعی که تمام دنیای کفر و استکبار، جنگی موجودیتی به ایران عزیز ما تحمیل کرده‌، عظمت کاری خبرنگاری بیش از پیش درک می‌شود. 

خبرنگاری که سعی می‌کند خبرش درست و دقیق و سریع باشد و در عین حال التهاب و تشنج اجتماعی خلق نکند و امنیت روانی مردم را تثبیت کند، حقیقتاً هم‌سنگر همان رزمندگان پشت لانچر است که از تمامیت ارضی و عزت و اقتدار ایران عزیز دفاع و صیانت می‌کنند. 

خبرنگار متعهد، دیده‌بان تیزبین میدان جنگ روایت‌هاست؛ او که با کلامی سدید و قلمی بصیر، خاکریزهای ذهن جامعه را در برابر تهاجم ترکیبی دشمنان استقلال و اقتدار ایران، مستحکم می‌سازد و اجازه نمی‌دهد که غبار تردید، سیمای درخشان حقانیت ایران اسلامی را مخدوش کند.

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