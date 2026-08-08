حملۀ اوکراین به پالایشگاه سیزران روسیه
پالایشگاه سیزران روسیه بامداد امروز هدف حمله اوکراین قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۱۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پالایشگاه سیزران روسیه ساعتی پیش هدف حمله پهپادی اوکراین قرار گرفت. پیشتر فایننشیال تایمز گزراش داد که نیمی از زیرساخت پالایشی روسیه به دلیل حملات اوکراین متوقف شده است. شرکت FIRMS ناسا صبح امروز پس از حمله چندین پهپاد تهاجمی اوکراینی به پالایشگاه نفت سیزران روسیه، آتشسوزی گستردهای را شناسایی کرد.
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