عکس: تازه‌ترین چهره خورشید در سال ۲۰۲۵

تازه‌ترین تصاویر ثبت‌شده از خورشید، جزئیات کم‌نظیری از سطح و فعالیت‌های این ستاره را به نمایش می‌گذارند؛ تصاویری که فرصتی برای تماشای نزدیک‌تر یکی از شگفت‌انگیزترین اجرام منظومه شمسی فراهم کرده‌اند.