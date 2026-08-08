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کد خبر: ۱۳۸۸۷۱۱
بازدید: ۵۲۶۱
نظرات: ۳

عکس: تازه‌ترین چهره خورشید در سال ۲۰۲۵

تازه‌ترین تصاویر ثبت‌شده از خورشید، جزئیات کم‌نظیری از سطح و فعالیت‌های این ستاره را به نمایش می‌گذارند؛ تصاویری که فرصتی برای تماشای نزدیک‌تر یکی از شگفت‌انگیزترین اجرام منظومه شمسی فراهم کرده‌اند.

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برچسب‌ها:
خورشید جدید تک عکس ناسا عکس جدید
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۲
خدایا شکرت
پاسخ
2
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۱
چه عکس های قشنگی گذاشتید
پاسخ
1
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷
خورشید نزدیک‌ترین ستاره به ماست و می‌تواند در شناخت برخی از بنیادی‌ترین قوانین فیزیک کمک‌مان کند.
پاسخ
1
0