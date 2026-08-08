عکس: تازهترین چهره خورشید در سال ۲۰۲۵
تازهترین تصاویر ثبتشده از خورشید، جزئیات کمنظیری از سطح و فعالیتهای این ستاره را به نمایش میگذارند؛ تصاویری که فرصتی برای تماشای نزدیکتر یکی از شگفتانگیزترین اجرام منظومه شمسی فراهم کردهاند.
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