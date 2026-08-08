اولتیماتوم مهم چین به ژاپن؛ با آتش بازی نکنید
به گزارش تابناک، به نقل از خبرگزاری شینهوا، لین جیان در جریان نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره نظرسنجی که به تازگی توسط انجمن تحقیقات افکار عمومی ژاپن انجام شده است، گفت: این واقعیت که نزدیک به ۸۰ درصد از مردم ژاپن از حفظ سه اصل غیرهستهای (تولید نکردن، در اختیار نداشتن و عدم استقرار سلاحهای هستهای در خاک ژاپن) حمایت میکنند و با اشتراکگذاری هستهای مخالفند، نشان دهنده مخالفت قاطع و صریح مردم این کشور با داشتن سلاحهای هستهای است.
وی افزود: این موضوع همچنین نشان میدهد که آنها چقدر برای صلح و شکوفایی که به سادگی به دست نیامده است، ارزش قائل هستند.
سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که اقدامات اخیر دستاندرکاران دولت ژاپن برای طرح «گزینه هستهای» و تلاش برای نقض سه اصل غیرهستهای، تنها نشاندهنده جاهطلبیهای سیاسی و نظامی فزاینده نیروهای راستگرای ژاپنی است که با آینده بیش از یکصد میلیون نفر از مردم ژاپن قمار میکنند.
لین جیان با بیان اینکه نباید از اراده مردم سرپیچی کرد، هشدار داد که اگر ژاپن امروز به دنبال سلاح هستهای و سیاستهای تهاجمی باشد، همان اشتباههای محاسباتی گذشته را تکرار کرده و خواست مردم خود را نادیده گرفته است و این کار به صلح و ثبات منطقه آسیب خواهد زد.
به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه چین پیشتر نیز در واکنش به نتایج انتخابات ژاپن و برخی مواضع مقامهای این کشور، هشدار داده بود که «درسهای تاریخ نباید نادیده گرفته شود» و پایبندی توکیو به «مسیر توسعه صلحآمیز» را آزمونی برای حفظ اعتماد منطقهای و بینالمللی دانسته بود.