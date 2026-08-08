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اولتیماتوم مهم چین به ژاپن؛ با آتش بازی نکنید

لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین در اظهاراتی با بیان اینکه ژاپن باید به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی مبنی بر خودداری از پذیرش، تولید، نگهداری و یا تکثیر تسلیحات هسته‌ای عمل کند، به مقام‌های ژاپنی هشدار داد: با آتش بازی نکنید.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۰۷
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هشدار شدیداللحن چین؛ با آتش بازی نکنید

به گزارش تابناک، به نقل از خبرگزاری شینهوا، لین جیان در جریان نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره نظرسنجی که به تازگی توسط انجمن تحقیقات افکار عمومی ژاپن انجام شده است، گفت: این واقعیت که نزدیک به ۸۰ درصد از مردم ژاپن از حفظ سه اصل غیرهسته‌ای (تولید نکردن، در اختیار نداشتن و عدم استقرار سلاح‌های هسته‌ای در خاک ژاپن) حمایت می‌کنند و با اشتراک‌گذاری هسته‌ای مخالفند، نشان دهنده مخالفت قاطع و صریح مردم این کشور با داشتن سلاح‌های هسته‌ای است.

وی افزود: این موضوع همچنین نشان می‌دهد که آنها چقدر برای صلح و شکوفایی که به سادگی به دست نیامده است، ارزش قائل هستند.

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که اقدامات اخیر دست‌اندرکاران دولت ژاپن برای طرح «گزینه هسته‌ای» و تلاش برای نقض سه اصل غیرهسته‌ای، تنها نشان‌دهنده جاه‌طلبی‌های سیاسی و نظامی فزاینده نیروهای راست‌گرای ژاپنی است که با آینده بیش از یکصد میلیون نفر از مردم ژاپن قمار می‌کنند.

لین جیان با بیان اینکه نباید از اراده مردم سرپیچی کرد، هشدار داد که اگر ژاپن امروز به دنبال سلاح هسته‌ای و سیاست‌های تهاجمی باشد، همان اشتباه‌های محاسباتی گذشته را تکرار کرده و خواست مردم خود را نادیده گرفته است و این کار به صلح و ثبات منطقه آسیب خواهد زد.

به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه چین پیش‌تر نیز در واکنش به نتایج انتخابات ژاپن و برخی مواضع مقام‌های این کشور، هشدار داده بود که «درس‌های تاریخ نباید نادیده گرفته شود» و پایبندی توکیو به «مسیر توسعه صلح‌آمیز» را آزمونی برای حفظ اعتماد منطقه‌ای و بین‌المللی دانسته بود.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
6
پاسخ
جالبه تابناک کامنت در مورد چین را کلا منتشر نمیکند...کجاست جسارت رسانه ای؟
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
4
3
پاسخ
تاریخ رو ببینید چند بار ژاپن چین رو شخم زده الان هم میتونه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
قسمتی از چین وکل کره جز ژاپن بوده 400هزار چینی در جنگ جهانی دوم توسط سامورایی ها کشته شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
4
پاسخ
چین عمرا با کسی بجنگه ترسوتر از این حرفها هست کلا مردمان ترسویی هستن وگرنه الان بهترین موقعیت بود تایوان بگیره
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