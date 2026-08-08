صفحه اول روزنامه های شنبه 17مرداد 1405

\n\u00a0\n\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\n