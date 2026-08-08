ادعای جدید وزیر خزانه داری آمریکا درباره توافق
وزیر خزانه داری آمریکا در اظهاراتی شبیه به ترامپ مدعی شد: ما نیروی دریایی و هوایی ایران را از بین بردیم برای همین امروز و فردا با آنها به توافق میرسیم.
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به گزارش تابناک، وزیر خزانه داری آمریکا در اظهاراتی شبیه به ترامپ مدعی شد: ما نیروی دریایی و هوایی ایران را از بین بردیم برای همین امروز و فردا با آنها به توافق میرسیم.
اسکات بسنت اظهار کرد: آنچه کمتر دربارهاش صحبت شده این است که در بخش نظامی، نیروی هوایی آنها از بین رفت، نیروی دریاییشان نابود شد و بخش بزرگی از موشکها و مهمتر از آن، توان تولید موشکهایشان نیز از بین رفت.به همین دلیل فکر میکنم شاید حتی امروز یا فردا شاهد دستیابی به یک توافق باشیم.
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