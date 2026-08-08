تحویل هزاران موشک پاتریوت به همسایگان ایران
رویترز نوشت: آمریکا فروش بیش از پنج هزار موشک پاتریوت به چند کشور عربی را تائید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۰۳| |
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به گزارش تابناک، خبرگزاری رویترز گزارش داد: وزارت خارجه آمریکا فروش پنج هزار و ۲۵۰ فروند موشک رهگیر سامانههای پاتریوت به چند کشور عربی را تائید کرده است.
قرار است این موشکها به بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی فروخته شود تا دوباره ذخایر موشکی خود را تکمیل کنند.
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تا اینها تحویل بشوند ، چند سال گذشته و موشکها چنان رشدی کرده اند که دیگه پاتریوت ... بدرد نمی خورند . اینها حکم پیکان از رده خارج را دارد که شرکت تالبوت انداخت به ایران و با پولش خودش را نجات داد .
خیلی جالبه آمریکا به همه عربها سلاح میفروشه موشک میفروشه پول ودلار از عربها میگیرد بعد تازه عربها برای حفاظت از آمریکا و اسرائیل باید ازاین سلاحها استفاده کنند عربها برای حفاظت از آمریکا و اسرائیل باید میلیارد ها دلار خرج کنند