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تحویل هزاران موشک پاتریوت به همسایگان ایران

رویترز نوشت: آمریکا فروش بیش از پنج هزار موشک پاتریوت به چند کشور عربی را تائید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۰۳
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8065 بازدید
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۴

تایید شد: تحویل هزاران موشک پاتریوت آمریکایی به این همسایگان ایران

به گزارش تابناک، خبرگزاری رویترز گزارش داد: وزارت خارجه آمریکا فروش پنج هزار و ۲۵۰ فروند موشک رهگیر سامانه‌های پاتریوت به چند کشور عربی را تائید کرده است.

قرار است این موشک‌ها به بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی فروخته شود تا دوباره ذخایر موشکی خود را تکمیل کنند.

 

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موشک موشک آمریکایی پاتریوت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ع ن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
5
17
پاسخ
به موشک های کم هزینه ای نیاز داریم که مصرف پاتریوت را به چالش بکشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
8
16
پاسخ
تا اینها تحویل بشوند ، چند سال گذشته و موشکها چنان رشدی کرده اند که دیگه پاتریوت ... بدرد نمی خورند . اینها حکم پیکان از رده خارج را دارد که شرکت تالبوت انداخت به ایران و با پولش خودش را نجات داد .‌
حق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
8
پاسخ
خیلی جالبه آمریکا به همه عرب‌ها سلاح میفروشه موشک میفروشه پول ودلار از عرب‌ها میگیرد بعد تازه عربها برای حفاظت از آمریکا و اسرائیل باید ازاین سلاح‌ها استفاده کنند عرب‌ها برای حفاظت از آمریکا و اسرائیل باید میلیارد ها دلار خرج کنند
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
7
پاسخ
این وضعیت نشان میده دشمن قصد خروج از منطقه را ندارد فقط باید با فشار نظامی انداختنش بیرون، باید تهدید را پیش دوستانه خنثی کنیم
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