تحویل هزاران موشک پاتریوت به همسایگان ایران

به گزارش تابناک، خبرگزاری رویترز گزارش داد: وزارت خارجه آمریکا فروش پنج هزار و ۲۵۰ فروند موشک رهگیر سامانه‌های پاتریوت به چند کشور عربی را تائید کرده است.

قرار است این موشک‌ها به بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی فروخته شود تا دوباره ذخایر موشکی خود را تکمیل کنند.