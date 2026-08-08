نبض خبر
اجرای تازه «گل یاس» شادمهر عقیلی پس از 28 سال
شادمهر عقیلی پس از گذشت 28 سال، آهنگ «گل یاس» را بازخوانی کرد؛ قطعهای که در وصف حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) ساخته شده و انتشار دوباره آن مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
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برچسبها:نبض خبر شادمهر عقیلی گل یاس ویدیو
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کلا همه خواننده ها همین هستند، اولش چند تا آهنگ مناسب و مرتبط با ائمه میخونند و بعدش دیگه راه خودشون رو میرن. و بعدش که دوباره سرشون به سنگ خورد برمیگردند و میگن که ما برای ائمه خوندیم و .........
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
شادمهر از افرادی بود که در اوج جنگ تحمیلی جدید پیام حمایتی گذاشت بر خلاف اکثر افراد معروف و مشهور فارسی زبان دوزاری
شادمهرازخوانندگان محبوب ایران ماست ومادوسش داریم امیدواریم روزی به خونه برگرده
خواننده بااصالت
ان شالله حضرت زهرا س کمکش کنه
خواننده بااصالت
ان شالله حضرت زهرا س کمکش کنه