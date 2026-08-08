اجرای تازه «گل یاس» شادمهر عقیلی پس از 28 سال

شادمهر عقیلی پس از گذشت 28 سال، آهنگ «گل یاس» را بازخوانی کرد؛ قطعه‌ای که در وصف حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) ساخته شده و انتشار دوباره آن مورد توجه کاربران قرار گرفته است.