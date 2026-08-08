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کد خبر:۱۳۸۸۶۹۹
کد خبر:۱۳۸۸۶۹۹
6215 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

اجرای تازه «گل یاس» شادمهر عقیلی پس از 28 سال

شادمهر عقیلی پس از گذشت 28 سال، آهنگ «گل یاس» را بازخوانی کرد؛ قطعه‌ای که در وصف حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) ساخته شده و انتشار دوباره آن مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
39
3
پاسخ
من بودم راش نمیدادم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
8
20
پاسخ
کلا همه خواننده ها همین هستند، اولش چند تا آهنگ مناسب و مرتبط با ائمه میخونند و بعدش دیگه راه خودشون رو میرن. و بعدش که دوباره سرشون به سنگ خورد برمیگردند و میگن که ما برای ائمه خوندیم و .........
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
به نظزتون چه عاملی باعث این قضیه شده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
21
پاسخ
خوبه کاره ای نیستی. نفس کشیدنش را نیز ممنوع میکردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
14
9
پاسخ
سرمایه بیارن خوبه وگرنه بخواد بیا یارانه بگیره نه
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
4
26
پاسخ
سلام بر حضرت فاطمه و پرورش یافتگان کریم مکتب او
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
23
پاسخ
شادمهر از افرادی بود که در اوج جنگ تحمیلی جدید پیام حمایتی گذاشت بر خلاف اکثر افراد معروف و مشهور فارسی زبان دوزاری
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
12
1
پاسخ
این وطن فروش را بزرگ نکنید
کریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
2
9
پاسخ
شادمهرازخوانندگان محبوب ایران ماست ومادوسش داریم امیدواریم روزی به خونه برگرده
خواننده بااصالت
ان شالله حضرت زهرا س کمکش کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
3
6
پاسخ
این اغا شادمهر بچه سرزمین خود ماست باید برگردد و برای همه ما بخواند بدیها را باید فراموش کرد
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