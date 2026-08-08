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بیانیه سپاه به مناسبت روز خبرنگار

رسانه های جهان، با اذعان به ناکامی واشنگتن در غلبه بر جمهوری اسلامی، به وضوح از «شکست» و «تله خودساخته» ترامپ در جنگ علیه ایران سخن می گویند و حتی اعتراف می کنند که تفاهم نامه های حاصله، چیزی جز «سند تسلیم آمریکا» در برابر واقعیت های میدانی و قدرت مذاکراتی ایران نبوده است. این اعترافات، بیانگر درخشش مولفه های اقتدار نظامی و بازدارندگی فعال کشور است؛ مولفه هایی که مرهون هوشمندی راهبردی، ایستادگی ملت و پشتیبانی همه جانبه از نیروهای مسلح، به ویژه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و نیز مجاهدت هوشمندانه و دقیق رسانه های انقلابی در مقابله با دروغ پراکنی ها و بزرگنمایی های خصمانه دشمنان است.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۹۸
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بیانیه سپاه به مناسبت روز خبرنگار: اعتراف رسانه‌های خارجی به شکست ترامپ حاصل مجاهدت رسانه‌های انقلابی است
 
 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی تاکید کرد که اعتراف رسانه‌های خارجی به شکست ترامپ حاصل مجاهدت رسانه‌های انقلابی در مقابله با دروغ پراکنی‌های دشمنان است.

به گزارش تابناک، متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ»

جامعه متعهد و انقلابی خبرنگاران و اصحاب رسانه ایران اسلامی؛

سلام و درود خداوند بر شما خبرنگاران و اصحاب رسانه که در مسیر روشنگری و در بحرانی ترین شرایط، چشمه سار امید و بصیرت و پرچمدار حقانیت و صلابت برای ملت ایران بوده اید. ۱۷ مرداد، یادآور مجاهدت خستگی ناپذیر شهید محمود صارمی و دیگر شهدای سرافراز خبرنگار؛ نماد تعهد و دلدادگی اصحاب رسانه به کیان انقلاب و ایران اسلامی و آرمانهای والا و تمدن ساز آن است.

امروز، منطقه و جهان، شاهد یکی از پیچیده ترین و سرنوشت سازترین نبردهای تاریخی معاصر است. آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ‌های دوم و سوم علیه ایران اسلامی، علیرغم تمام تلاش ها و اقدامات نظامی و عملیات رسانه ای، نه تنها به اهداف اعلامی و شوم ترسیم شده توسط رئیس جمهور پلید و متوهم آمریکا دست نیافته، بلکه ابعاد تازه ای از بن بست راهبردی، شکاف در صفوف متحدان غربی و هویدا شدن افول هیمنه آنان به تصویر کشیده شده است.

رسانه های جهان، با اذعان به ناکامی واشنگتن در غلبه بر جمهوری اسلامی، به وضوح از «شکست» و «تله خودساخته» ترامپ در جنگ علیه ایران سخن می گویند و حتی اعتراف می کنند که تفاهم نامه های حاصله، چیزی جز «سند تسلیم آمریکا» در برابر واقعیت های میدانی و قدرت مذاکراتی ایران نبوده است. این اعترافات، بیانگر درخشش مولفه های اقتدار نظامی و بازدارندگی فعال کشور است؛ مولفه هایی که مرهون هوشمندی راهبردی، ایستادگی ملت و پشتیبانی همه جانبه از نیروهای مسلح، به ویژه "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" و نیز مجاهدت هوشمندانه و دقیق رسانه های انقلابی در مقابله با دروغ پراکنی ها و بزرگنمایی های خصمانه دشمنان است.

در این میدان پرچالش و معنادار، دشمن با بهره گیری از تمامی ظرفیت های جنگ ترکیبی و سایبری از جمله هوش مصنوعی، در پی تحریف حقایق بوده تا میان ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فاصله بیندازد و سرمایه عظیم اجتماعی و وحدت مقدس ملی را نشانه بگیرد. تجربه اغتشاشات به ویژه در کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ به ما آموخت که ضلع رسانه ای فتنه، پیچیده ترین و حیاتی ترین بخش این معادله است؛ جایی که «روایت اول» از آنِ کسی خواهد بود که سریعتر، دقیقتر و هوشمندانه تر وارد میدان شود.

این تجربه تلخ فرصتی شد تا خبرنگاران فهیم و انقلابی و رسانه های متعهد و زمان شناس، در جنگ تحمیلی اخیر، با تمرکز بر روایت سازی صحیح و بهنگام، با عملیات روانی و آفند رسانه ای علیه دشمن، تصاویر ماندگاری از صلابت رزمندگان، گزارش‌های صادقانه از حضور و مقاومت مردم، روایت مظلومیت شهدا و خانواده‌های آنان و بازتاب همبستگی کم‌نظیر ملت ایران، را تولید و انتشار دهند که بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ پرافتخار این برهه حساس و ارزشمند محسوب می شود. خبرنگارانی که در جنگ تحمیلی دوم و سوم زیر آتش و در معرض تهدید، لحظه‌ای از انجام مسئولیت خود عقب ننشستند؛ آنان که در کنار نیروهای امدادی، مدافعان امنیت و مردم مقاوم حضور یافتند و حتی برخی از ایشان جان خود را در راه اطلاع‌رسانی و دفاع از حقیقت فدا کردند، شایسته بالاترین مراتب تکریم و قدردانی‌اند.

از این منظر و در شرایط حساس کنونی؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این روز فرخنده را که در تقویم تاریخی کشور "روز خبرنگار" نام گرفته است به تمامی رزمندگان جبهه آگاهی و قلم و مجاهدان میدان خلق بصیرت در جامعه اسلامی که سنگر روایت و حقیقت را با نگاه نافذ و عزمی پولادین حفظ کرده اند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کند.

سلام و درود خدا بر شهیدان راه حقیقت و آگاهی؛ با آرزوی عزتمندی و پیروزی نهایی برای ملت بزرگ و مقاوم ایران اسلامی و جبهه حق علیه باطل به اذن الله تعالی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

 

 
 
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