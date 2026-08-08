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کد خبر: ۱۳۸۸۶۹۷
بازدید: ۳۱۵۳

عکس: تالار وحدت زیر سایه «خسوف»

ارکستر سمفونیک تهران در تازه‌ترین اجرای خود، شامگاه جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، اثر «خسوف» ساخته محمدسعید شریفیان را در تالار وحدت روی صحنه برد؛ اجرایی که با رهبری میهمان آرش امینی و همراهی گروه کر به رهبری بهرنگ شگرف‌کار، فضایی متفاوت و شنیدنی را برای مخاطبان رقم زد.

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برچسب‌ها:
خسوف کنسرت موسیقی ارکستر سمفونیک تهران عکس خبری تالار وحدت
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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