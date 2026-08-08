عکس: شکارچیان کروکودیل در مالزی

**لید:** در پی افزایش حملات مرگبار کروکودیل‌ها در ایالت ساراواک مالزی، شکارچیان دارای مجوز با همکاری نیرو‌های محلی و مسئولان حفاظت از حیات‌وحش، عملیات شناسایی، زنده‌گیری و در مواردی حذف کروکودیل‌های خطرناک را آغاز کرده‌اند. تصاویر این عملیات، تلاش شبانه گروه‌های شکار را در رودخانه‌های ساراواک به نمایش می‌گذارد؛ اقدامی که با هدف کاهش خطر برای ساکنان مناطق حاشیه رودخانه و هم‌زمان حفظ تعادل میان حفاظت از حیات‌وحش و امنیت عمومی انجام می‌شود.