نبض خبر
زبان بدن بن سلمان، اردوغان و شهباز شریف پس از توافق نظامی
عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان روز جمعه یک توافقنامه مهم دفاعی امضا کردند؛ توافقی که با هدف تعمیق همکاریهای امنیتی میان سه قدرت منطقهای و در شرایط افزایش نگرانیهای امنیتی در منطقه به امضا رسید. این توافق در جریان دیدار محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در عربستان سعودی نهایی و امضا شد. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: «هدف این توافق، تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه است و بر اساس آن، هرگونه حمله مسلحانه به یکی از سه کشور، بهمنزله حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد. همچنین این توافق بر گسترش همکاریهای دفاعی در تمامی زمینهها میان سه کشور تأکید دارد.» این توافق، عربستان بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، پاکستان بهعنوان یک قدرت هستهای و ترکیه با دومین ارتش بزرگ ناتو و صنعت دفاعی رو به رشد را در قالب یک چارچوب همکاری امنیتی مشترک گرد هم میآورد. پیش از امضای رسمی، منابع آگاه اعلام کرده بودند که مفاد توافق علاوه بر همکاریهای دفاعی، زمینههایی مانند برگزاری رزمایشهای مشترک، آموزش نظامی، انتقال فناوریهای دفاعی و تبادل اطلاعات امنیتی را نیز در بر میگیرد. زبان بدن محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف پس از امضای توافق سه جانبه مشترک را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
0
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
این توافق با هماهنگی امریکا صورت پذیرفت.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
اردوغان مسلط است. در زبان بدن کسی حریف اردوغان نمیشود. حتی ترامپ قلدر همه را تحقیرکن نزد اردوغان کم میاورد.
بن سلمان چه خوشحال به نطر میاد..داداش...هیچکی نمیتونه تورو نجات بده....بی خیال.
حتی امریکا هم رهات کرده..تو موندی و ما
حتی امریکا هم رهات کرده..تو موندی و ما
عربستان آمریکا و ناتو ننونست حفظ کنه دست ب دامن ترکیه و پاکستان شده
جالبه
شاید قدرت ایران خیلی زیاد شده
جالبه
شاید قدرت ایران خیلی زیاد شده