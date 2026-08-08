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کد خبر:۱۳۸۸۶۹۴
کد خبر:۱۳۸۸۶۹۴
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نظرات: ۳
نبض خبر

باهنر: همه حزب‌اللهی نیستند؛ شاه هم همین حرف‌ها را زد!

محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: «همه هشتاد میلیون ایرانی حزب‌اللهی نیستند. خانمی در صداوسیما گفت مملکت متعلق به حزب‌اللهی‌هاست و هرکس ناراحت است برود، در پاسخ به او گفتم شاه هم همین حرف‌ها را زد.» اظهارات باهنر را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمدرضا باهنر ویدیو حزب اللهی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
28
پاسخ
بکار بردن کلمه حزب یا جناه به بهانه مشکلات یا مسائل کشور در اعلام موجودیت آنهم در صدا سیما اشتباه و ساده انگاری بود کشور متعلق به تمام مردم است و تمام مردم یعنی از هر طیف عقیده و فرهنگ و این گونه صحبت ها صورت درست و قابل قبولی از یک گروه یا حزب در ذهن ها باقی نمی گذارد و کم کم علل تمام موانع و مشکلات گذشته تا به الان را به سمت سوی خود می کشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
33
13
پاسخ
اینکه همه حزب اللهی نیستند یک مساله کاملا روشن و واضحه ولی اینکه جناب باهنر جدیدا افتاده تو خط این حرفها که همه مردم حزب اللهی نیستند همه اینجوری نیستن اونجوری نیستن اینش عجیبه جالب اینه که این آقا 28 سال با رای همین مردم حزب اللهی تو مجلس حضور داشته و حالا که بازنشسته شده احتمالا نظرش عوض شده
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
بله ما حزب الهی هستیم و اتفاقا آقای باهنر از پرچم داران انقلابیون و حزب الهی ها هستند و از حزب الهی های راستین
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