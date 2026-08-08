محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: «همه هشتاد میلیون ایرانی حزب‌اللهی نیستند. خانمی در صداوسیما گفت مملکت متعلق به حزب‌اللهی‌هاست و هرکس ناراحت است برود، در پاسخ به او گفتم شاه هم همین حرف‌ها را زد.» اظهارات باهنر را می‌بینید و می‌شنوید.