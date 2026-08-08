محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «برخی نمایندگان بعد از دوره نمایندگی نیاز به کمک مالی داشتند و برای آن‌ها زکات جمع می‌کردم. ده درصد از نمایندگان هم پس از دوران مجلس، بار و بنه خود را می‌بندند.» اظهارات باهنر را می‌بینید و می‌شنوید.