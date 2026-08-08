نبض خبر
ادعای جمعآوری زکات برای نمایندگان مجلس!
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «برخی نمایندگان بعد از دوره نمایندگی نیاز به کمک مالی داشتند و برای آنها زکات جمع میکردم. ده درصد از نمایندگان هم پس از دوران مجلس، بار و بنه خود را میبندند.» اظهارات باهنر را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر محمدرضا باهنر ویدیو نمایندگان مجلس حقوق
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شرط کاندید شدن در انتخابات مجلس، داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس است. اگر کسی با داشتن فوق لیسانس ( البته به شرط جعلی نبودن مدرک) توان تامین مخارج خودش را نداشته باشد به نحوی که نیازمند زکات باشد، اساساً این آدم لیاقت حضور در مجلس را ندارد بلکه باید به بهزیستی معرفی شود تا برایش یک سرپرست تعیین شود نه اینکه در مجلس با جان و مال و آینده ملت بازی کند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس| |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
آقای باهنر حتما اطلاع ندارند!!! که طبق قانون مصوب هر فردی که حداقل یک دوره نماینده مجلس بوده باشد حقوق دائمی هرچند حداقلی دریافت خواهد کرد. یا شاید من اشتباه فکر می کنم!