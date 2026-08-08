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کد خبر:۱۳۸۸۶۸۹
کد خبر:۱۳۸۸۶۸۹
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نظرات: ۶
نبض خبر

ادعای جمع‌آوری زکات برای نمایندگان مجلس!

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «برخی نمایندگان بعد از دوره نمایندگی نیاز به کمک مالی داشتند و برای آن‌ها زکات جمع می‌کردم. ده درصد از نمایندگان هم پس از دوران مجلس، بار و بنه خود را می‌بندند.» اظهارات باهنر را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمدرضا باهنر ویدیو نمایندگان مجلس حقوق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
7
پاسخ
یه شماره حساب هم اعلام می کردین جناب!
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
14
پاسخ
شرط کاندید شدن در انتخابات مجلس، داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس است. اگر کسی با داشتن فوق لیسانس ( البته به شرط جعلی نبودن مدرک) توان تامین مخارج خودش را نداشته باشد به نحوی که نیازمند زکات باشد، اساساً این آدم لیاقت حضور در مجلس را ندارد بلکه باید به بهزیستی معرفی شود تا برایش یک سرپرست تعیین شود نه اینکه در مجلس با جان و مال و آینده ملت بازی کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مواردی که ایشون فرمود در نمایندگان انگیزه ایجاد می کند در طول دوره نمایندگی بیشتر به منافع خودشان فکر کنند تا مشکلات مردم که بعد دوره نمایندگی گرفتار کمبود مالی نباشند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
بسیار موافقم
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
7
پاسخ
آقای باهنر حتما اطلاع ندارند!!! که طبق قانون مصوب هر فردی که حداقل یک دوره نماینده مجلس بوده باشد حقوق دائمی هرچند حداقلی دریافت خواهد کرد. یا شاید من اشتباه فکر می کنم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
2
پاسخ
چرا الان میگی؟؟
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